2019-01-08T13:59:14+03:00
Происшествия

Водитель застрявшего автобуса «Москва-Донецк» Алексей Харченко: Ночевали в пункте обогрева, а жители Степановки забрали детей домой

Корреспонденты «Комсомолки» пообщались с водителем, за рейс которого на Рождество переживала вся Республика [фото, видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Водитель рассказал, как справлялся со снежной ловушкойВодитель рассказал, как справлялся со снежной ловушкойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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«Комсомолка» встретила автобус, который почти двое суток был в пути на автовокзале «Южный».

- Из Москвы мы выехали в шесть часов вечера 6 января, - рассказывает водитель Алексей Харченко. – На «Мариновку» попали часов в одиннадцать следующего дня. Заметено было и по России. Там была расчищена одна колея. Российский таможенники тоже не сразу добрались на работу – ждали пока дорогу расчистит трактор.

- Получается, что от таможни в Донецк вы добирались практически сутки. Как люди пережили эту ночь?

- Часа в четыре вечера приехал трактор, спасатели... Была такая метель, что нас накрыло снегом. Дорогу перед нами расчищали. Ехали со скоростью 5 километров в час.

- Как пережили ночь?

- Мы доехали до Степановки – там спасатели сделали пункт обогрева. Организовали для нас чай, бутерброды и теплую комнату – всё бесплатно. Специально открыли магазин, который уже не работал, чтобы люди могли что-то купить. Местные жители взяли детей к себе домой. Они подходили и предлагали им переночевать в тепле и уюте. Многие согласились, но кто-то остался в автобусе. Мы его не глушили, чтобы печка работала.

Водитель рассказал, как справлялся со снежной ловушкой

Водитель рассказал, как справлялся со снежной ловушкой

- Сколько вы там пробыли?

- С девяти вечера и до восьми утра. Ждали пока рассветет, к этому времени дорогу нам прочистили. Вообще думали, что это всё будет быстрее, но хоть так. Никто не думал, что так получится. Все куда-то спешили. Одни в Дебальцево, другие в Докучаевск. Мы тоже хотели скорее попасть к своим семьям, но пришлось отмечать Рождество в дороге.

- Это самый долгий рейс из Москвы на вашей практике?

- Конечно! Мы ожидали, что приедем вечером 7 января.

- Тяжело было ехать по таким дорогам?

- По чистой и сухой дороге, конечно, лучше ехать. Но здесь главное быть внимательнее. Ведь у нас была всего одна колея – дальше неё никуда бы и не ушли. Хотя по дороге видели машины, которые глохли, застревали. Мы предлагали им помощь.

Подробнее о том, как автомобили практически сутки преодолевали 100 километров от таможни Мариновка до столицы Республики.

В снежном плену у таможни в Мариновке оказались около сотни человек.! другой источник

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