«Закроемся и дышим - так теплее». Как выжили пассажиры автобуса «Москва-Донецк»

Четвертого января в Донецкой Народной Республике начали ухудшаться погодные условия: снегопад, метель, гололед... Метровое «белое покрывало» укрыло все деревья, дороги и крыши.

— Наконец-то пришла настоящая красавица зима. Хоть немного можно порадовать себя красивыми пейзажами, — писали дончане в социальных сетях, не подозревая, чем такая погода обернется в ближайшее время.

Засыпать Донецк и всю ДНР снегом начало ещё 4 января и тогда это не казалось большой проблемой. ФОТО: социальные сети

Когда снегом завалило буквально все, радостный энтузиазм жителей быстро испарился. Автомобилисты то и дело застревали в снежных заторах. Такси вызвать порой было практически невозможно – водители отказывались выезжать на вызов в сильную метель. Многие таксисты просто не вышли на работу.

— Зачем мне это нужно? Чтобы заработать две копейки и угробить машину? Или в заносах застрять? — возмутился тогда знакомый таксист Сергей. — За день смог бы взять пару заказов, а остальное время ушло бы на то, чтобы вызволять машину из сугробов.

Вызволять машины и автобусы из снежного плена пришлось всем миром. ФОТО: МЧС ДНР

Через 15 минут и не видно, что дорогу почистили

Кое-где в городе некоторое время не ходил общественный транспорт. На остановках скопились толпы людей, которые в сильный снегопад дожидались свой автобус.

Да и тем, у кого есть собственный транспорт, пришлось не сладко. В ход пошли лопаты, скребки, щетки и буксировочные тросы – без этого никак.

— Кому-то счастье, а кто-то машины по часу чистит, — пожаловался автомобилист Александр Пушков. — Мне вон пришлось провозиться больше часа, чтобы отъехать на несколько метров и застрять еще на час в сугробе. Хорошо еще, что в аварию не попал!

Таких комментариев тысячи.

Машины организованной колонной ехали за тяжёлой техникой, а сразу за ними снег заметал уже очищенную дорогу. ФОТО: МЧС ДНР

Машину почистить – это одно, но потом важно соблюдать повышенную осторожность на дорогах, которые расчищать хоть и не сразу, но вышли.

— В городе полно техники. Метет, правда, так, что тут хоть чисть, хоть нет, через 15 минут будто и не проходила машина снегоуборочная, — сообщила жительница столицы Марина в одной из групп в социальной сети.

«Сотни людей оказались в снежном плену»

Не обошлось и без аварий. На Ильича троллейбус чуть было не развернуло в другую сторону. Вечером еще один занесло возле остановки «Макаронная фабрика». Легковушки вытаскивали друг друга из сугробов. Знакомый их Харцызска рассказал, что на его глазах старенькая «семерка» въехала в дерево. Обошлось без жертв, но бампер основательно помяло.

Госавтоинспекция Республики предупредила водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, соблюдать все правила дорожного движения и по возможности не использовать личный транспорт. Ведь прогноз погоды на ближайшие дни был такой же неблагоприятный.

Из-за сложных погодных условий на проспекте Ильича в Донецке чуть не развернуло в другую сторону троллейбус. ФОТО: социальные сети

Несколько дней автомобилисты с трудом справлялись со снежными заторами.

Уже 7 января некоторые населенные пункты вовсе оказались отрезанными от остальных. Сложные участки дорог – перекрывали.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий днем выехал в Тельмановский район, где из-за непогоды были перекрыты дороги.

Ехали со скоростью улитки

Два автобуса и несколько легковых автомобилей оказались в снежной ловушке на таможне в Мариновке – всего около сотни человек, среди них девять детей и беременная женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/685314" frameborder="0"></iframe> В снежном плену у таможни в Мариновке оказались около сотни человек.! другой источник

— Нас сильно замело. Стоим здесь уже больше четырех часов, — рассказала «Комсомолке» одна из пассажирок автобуса «Москва - Донецк» Татьяна Елисеева. — В нашем автобусе 44 человека. Сзади ростовский автобус – там 11 человек. Еще стоит несколько легковых машин. В автобусе пока что не холодно, но людей охватывает паника, напряженная обстановка. Закроемся и дышим – так теплее становится.

Всего ждать помощь пришлось пять часов. Все это время спасатели пробирались через сугробы.

Туда, где не справлялась обычная техника, МЧС ДНР пустило бульдозер на артиллерийском тягаче и снегоуборочную шнеко-роторную машину РСЦ. ФОТО: МЧС ДНР

— Уже на метров двадцать продвинулись, — сообщили нам пассажиры чуть позже. — Идем колонной, медленно. Перед нами много машин. Впереди трактор чистит дорогу, едем 50 метров, потом 10 минут стоим. Такими темпами мы попадем в Донецк к утру. Но все же это лучше, чем стоять в поле.

В Донецк автобус из Москвы прибыл к 12:00 следующего дня.

Водитель застрявшего автобуса «Москва-Донецк» рассказал «Комсомолке» о рейсе, за который на Рождество переживала вся Республика.

МЧС и Министерство транспорта ДНР продолжают ликвидировать последствия метели и спасать людей из снежного плена. ФОТО: МЧС ДНР

В Донецке восхищались зимней сказкой

Между тем, пока автомобилисты негодуют, дети и взрослые в свои заслуженные выходные развлекались как могли. Несмотря на сильный ветер и метель, многие поспешили на улицу: слепить снеговика, поиграть в снежки, покататься на горках. Тут людям ни машины, ни транспорт не нужны, они и так доберутся, куда захотят.

— У меня выходные, и я просто в восторге от погоды, целый день гуляем. Ребят, которые уже работают, жалко – держитесь там, — говорит нам дончанка Ольга Архипова, усаживая на санки дочку.

Пока водители негодовали и стоически откапывали свои машины, дети по-настоящему радовались пришедшей зиме. ФОТО: социальные сети

Особенно погода нравится детям, у которых наконец-то появилась возможность слепить снежки из снега и вдоволь покататься на горках, причем, как показала практика, им для этого даже санки не нужны. А ведь чаще всего в зимние праздники у нас льет дождь, а на дорогах лужи и грязь.