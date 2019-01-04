2019-01-04T19:36:59+03:00
Политика

Вместо бетона - деревяшки: Как на Украине крадут миллионы гривен, выделенные для войны в Донбассе

Дельцы "экономят" при строительстве оборонительных сооружений
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Такие «сооружения» при первом же артобстреле могут стать могилой для защитников. Фото: pauluskp.comТакие «сооружения» при первом же артобстреле могут стать могилой для защитников. Фото: pauluskp.com
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На войне в Донбассе хорошо зарабатывают. Одну из схем наживы раскрыли недавно в Нацполиции Украины. По сообщению пресс-службы этого ведомства, Кабинет министров выделил средства на строительство оборонительных сооружений в районах проведения АТО (сейчас ООС) в Донецкой и Луганской областей. В Ивано-Франковске, который находится в тысяче километрах от Донбасса, тоже получили деньги. Местная облгосадминистрация заключила договоры с несколькими предприятиями области.

В полиции выяснили, что руководители этих предприятий завысили стоимость построенных объектов и использованных материалов. И таким образом прикарманили более 6 млн грн. Часть этой суммы, понятное дело, ушла на откаты ивано-франковским чиновникам. Вот так - без пыли и грязи - «зарабатывают» на войне в Донбассе жители Галичины. Правда, не те из них, которые месят грязь в окопах и замерзают в снегу на передовой.

Между прочим, возникают большие сомнения в надежности возведенных оборонительных сооружений. В случае серьезного обострения на фронте они будут слабой защитой для воинов незалежной.

- Каждый ворует, как умеет, - написал на своей страничке в соцсетях ярый сторонник самостийности Борис Борисенко. – Непонятно, зачем всем этим людям Украина?

Кстати, даже генпрокурор Юрий Луценко вынужден был признать на своей страничке в Facebook, что опорные пункты обороны в Донбассе не соответствуют техническим характеристикам и не защищают бойцов должным образом. Луценко поставил задачу военной прокуратуре найти причастных к хищению бюджетных денег, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

Выяснилось, что, к примеру, в Запорожской облгосадминистрации злоупотребили на 11,6 млн грн, а в Донецкой и Волынской – на 8,9 млн грн. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, а вслед за ним и военный прокурор ООС Олег Цицак рассказали журналистам о таких «характеристиках» возведенных объектов.

Вместо фундаментально залитого бетона в опорных пунктах стоят ржавые контейнеры. Железобетонные конструкции заменены на деревянные. Более того, в некоторых случаях объекты вообще обложили пиноблоками. Они не защищают не только от снарядов, но и от пуль. Из-за отсутствия дренажных систем часть сооружений подтопило.

Военные прокуроры нашли «стрелочников» в госучреждениях и даже в Минобороны незалежной. Некоторых из них даже судили. Не слишком строго – для острастки. Одному военному начальнику сначала присудили два года тюрьмы, а потом смилостивились на 10-процентоном удержании из зарплаты суммы ущерба. Мол, воруй дальше, компенсируй эти удержания.

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На Украине продолжают взыскивать с доходов граждан так называемый военный сбор. В Донецкой области за 2018 год в бюджет уплачено 517,3 млн грн военного сбора. Лидером стал Мариуполь - 142 млн грн, от жителей Покровска (до переименования – Красноармейск) армия получила – 75,8 млн грн (подробности)

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