2019-01-04T17:53:16+03:00
Политика

Жители Донбасса дали Наеву полмиллиарда гривен на продолжение братоубийственной войны

На Украине продолжают взыскивать с доходов граждан так называемый военный сбор
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Деньги от военного сбора идут на выпуск снарядов и мин, которыми обстреливают жителей ДНР и ЛНР. Фото: facebook.com/MuravskyDmitryДеньги от военного сбора идут на выпуск снарядов и мин, которыми обстреливают жителей ДНР и ЛНР. Фото: facebook.com/MuravskyDmitry
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Главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Донецкой области отчиталось, сколько жители региона заплатили денег на продолжение войны в Донбассе.

- За 2018 год в бюджет уплачено 517,3 млн грн военного сбора, – говорится в сообщении налоговиков. - Только в декабре на поддержку армии направлено 62,4 млн грн налога.

Лидером по уплате сбора стал Мариуполь. От жителей этого города в казну поступило 142 млн грн, от жителей Покровска (до переименования – Красноармейск) армия получила – 75,8 млн грн, от Славянского района – 61,3 млн грн.

Нелишне напомнить, что военный сбор был введен на Украине в 2014 году как временная мера. Но, увы, «прижился» надолго. Сбор в размере 1,5% удерживается с доходов граждан незалежной и иностранцев, которые живут на Украине. Причем фискалы «сдирают» деньги в казну не только с зарплат и премий украинцев, но с доходов от продажи жилья, транспорта, акций. И даже подарки и денежные переводы из-за границы подлежат военному налогообложению. Получила, к примеру, семья в Запорожье от работающего в Москве мужа перевод – обязана отдать 1,5%.

На эти деньги потом сделают снаряды и мины, которыми обстреляют «сепаратистов», живущих на неподконтрольной Киеву территории. Разрушат дом у какой-нибудь Марии Ивановны в Зайцево. А ее саму изранят, если не убьют совсем. Такая вот конвертация цинизма получается.

- Одни дончане платят Порошенко, чтобы он убивал других дончан, - так прокомментировала существование военного сбора жительница Мариуполя Виктория. – К сожалению, и с моей зарплаты удерживают на работе эти проклятые 1,5%. Лучше всего тем, кто получает деньги в конверте.

Однако налоговики похвалились, что жители Донецкой области отдали в прошлом году на четверть больше денег на братоубийственную войну.

- Главное управление ГФС в Донецкой области отмечает, что в 2018 году военного сбора уплачено на 25 процентов больше, чем в 2017 году. Военный сбор – вклад каждого гражданина в укрепление обороноспособности украинской армии и установление мира в нашем государстве, – подчеркнули в пресс-службе ГФС.

Можно даже не загадывать, какой мир теперь на деньги мариупольцев и покровцев установит в Донбассе командующий операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев…

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