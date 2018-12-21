Проект «Четыре сезона»: Дети из детского дома подарили Денису Пушилину картину «Утро в сосновом бору»

Художественный благотворительный проект «Четыре сезона» традиционно завершился финальной выставкой в День святого Николая и подарил участникам самое настоящее новогоднее настроение. Донецкая художница Марина Андриянова организовала праздничное мероприятие, которое посетила и «Комсомолка».

Для финальной выставки отобрали лучшие работы. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

— Эмоции, конечно, незабываемые... Потому что в этом году проект вышел на новый уровень по сравнению с прошлым годом. И сегодня — не просто дата финала, сегодня большой православный праздник, и в этот день дарят подарки. Каждый ребёнок из детского дома сегодня получит подарок, каждый студент будет награждён грамотами, профессиональными художественными наборами, а трое призёров также получат денежные призы, — рассказала Марина Андриянова.

Проект «Четыре сезона» поддерживал первый Глава Республики Александр Захарченко. Сейчас большое внимание проекту уделяет действующий Глава Республики Денис Пушилин.

Дениса Пушилина поразили талантливые юные художники. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

В рамках этого масштабного проекта дети из детских домов (дом семьи Ковалёвых, «Теремок» и Амвросиевская школа-интернат — всего более 60 детей) и лучшие студенты Донецкого художественного колледжа побывали на море в Седово, полюбовались донецкими пейзажами в пикник-парке, посетили конно-спортивный клуб.

Летом юные художники ездили в Санкт-Петербург, что стало изюминкой проекта в этом году, а потом рисовали осенний бульвар Пушкина и зимние пейзажи родного Донецка. Из огромного количества написанных за время проекта работ для финальной выставки, которую посетил и Денис Пушилин, отобрали более 70 лучших картин.

— Замечательные работы, для меня это непостижимо сложно. Мы с ребятами договорились, что я буду просто благодарным зрителем, потому что я так точно никогда не смогу научиться. Они действительно молодцы, их таланты проявляются в их работах, и это здорово, — обратился к присутствующим Глава Республики.

Участники и победители проекта получили подарки и призы. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Денис Владимирович поздравил всех с Днём святого Николая и приближающимися новогодними праздниками, после чего детям вручили сладкие подарки, а студентов наградили призами за участие в проекте.

В День святого Николая малыши получили сладкие подарки. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Студентка-участница София Колесник, занявшая третье место, подарила Денису Владимировичу одну из своих картин.

Приз зрительских симпатий путём интернет-голосования в социальной сети завоевала Кристина Орловская.

— Больше всего в этом проекте мне запомнились и понравились летние поездки — на море и в Питер. Это были самые эмоциональные пленэры. Но из всех работ, что я написала за это время, моя любимая — это зимний пейзаж, — рассказывает победительница проекта Виктория Байкова. — По технике исполнения он мне нравится больше всего. «Четыре сезона» — это отличная возможность проявить себя, что важно для любого художника.

Принцессы и гусары из детского дома "Теремок". ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Каждый детский дом подготовил танцевальный сюрприз. Зрители умилялись принцессам-снежинкам и юным гусарам, похожим на оловянных солдатиков, из детского дома «Теремок». Хлопали весёлым девчонкам из детского дома семьи Ковалёвых, танцующим кадриль, и окончательно растаяли при виде девочек и мальчишек из Амвросиевской школы-интерната.

Весёлую кадриль станцевали девочки из детского дома семьи Ковалёвых. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Дети из Амвросиевской школы-интерната тоже станцевали для присутствующих. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Дети из дома семьи Ковалёвых (малыши от трёх лет и ребята постарше) подарили Денису Пушилину картину, которую они нарисовали вместе, — собственный вариант «Утра в сосновом бору». В рамках проекта студенты и дети рисовали пейзажи, а это — один из самых известных. К тому же, малышам было интересно рисовать медвежат. А Марине Андрияновой ребята подарили ангела, собранного из камушков. Пожалуй, именно ангелом-хранителем или крёстной мамой, как выразился ведущий праздника, и стала Марина для этих детей.

Дети из дома семьи Ковалёвых вместе нарисовали своё "Утро в сосновом бору" и подарили его Главе Республики. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

— Именно благодаря настойчивости и рвению Марины всё это стало возможным. Это её заслуга, потому что она ставит творчество на первое место, — отметил Глава Республики. — Спасибо тебе, что ты делаешь действительно большое и полезное дело для нашей талантливой молодёжи, для подрастающего поколения. Для меня вот это гораздо круче высшей математики: как это можно воспроизводить? А вы это делаете, вкладывая в это душу. Продолжай, а мы будем, чем можем, помогать.

Гостями праздника стали ребята из местной школы танцев. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Марина тоже не осталась в стороне, и вместе с Иваном Вилитченко и Алёной Кравцовой исполнила новогоднюю песню.

Алёна Кравцова, Иван Вилитченко и Марина Андриянова исполнили новогоднюю песню. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

— В следующем году — если будет поддержка — «Четырём сезонам» снова быть. Хотелось бы повторить, сделать что-то новое, что-то интересное. И студенты, думаю, тоже хотели бы снова участвовать. Подобные проекты обязательно должны проводиться. Я обычный волонтёр, обычный житель Республики. Мне просто нравится это делать, мне хотелось бы помочь ребятам, у которых есть талант, но нет возможностей, — отметила Марина Андриянова. — А в этот светлый день я хочу пожелать всем любви. Потому что, если в сердце живёт любовь, мне кажется, даже войны останавливаются.

Финальный сюрприз для малышей - сладкий стол и поездка в детский развлекательный центр. ФОТО: Дмитрий Кузнецов

Финальным сюрпризом для малышей стал сладкий стол от партнёров проекта и поход в детский развлекательный центр. Добра, тепла и мира желали все друг другу в этот день, так пусть эти пожелания обязательно сбудутся!