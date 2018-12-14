Украина только ждет повода к масштабному наступлению в Донбассе

Подразделения Народной милиции ДНР приведены в полную боевую готовность для отражения наступления украинских войск. Об этом сегодня заявил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

- Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы на 100 процентов личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами, — отметил Басурин.

Он подчеркнул, что были проведены инженерные работы на позициях, установлены противотанковые заграждения на танкоопасных направлениях, подразделения были обеспечены необходимым количеством ПТРК, позволяющих сдержать до двух танковых бригад ВСУ. Ключевые объекты усилены средствами ПВО.

Все противотанковые подразделения обеспечены необходимым количеством противотанковых ракетных комплексов, позволяющих сдержать до ДВУХ танковых бригад ВСУ.

Артиллерийские подразделения в готовности выдвинуться на заблаговременно подготовленные позиции и вести огонь по наступающему врагу.

С подразделениями проведены тренировки по выводу боевой техники из под МРАУ. Критически важные объекты усилены средствами ПВО. Проведен комплекс мероприятий по рассосредоточению запаса материальных средств, а также созданию схронов вооружения и боеприпасов на всей территории Республики для ведения тотального сопротивления.

Жители ДНР объединяются в народные дружины для противодействия вооруженной агрессии Украины, группы уже сформированы в Новоазовске, Тельманово, Комсомольском и Старобешево.

- Особую благодарность выражаем гражданам, которые по зову своего сердца прибыли в Новоазовск, Тельманово, Комсомольское, Старобешево и сформировали народные дружины, чтобы с началом агрессии ВСУ воспрепятствовать продвижению украинской бронетехники на маршрутах ее движения, — отметил Басурин.

Он также призвал жителей ДНР не паниковать, Народная милиция готова противостоять наступательным действиям украинской стороны.

Кроме того, разведка Донецкой Народной Республики располагает данными о рассредоточении вдоль фронта от Мариуполя до Волновахи украинских танковых подразделений — первого эшелона наступательной группировки ВСУ.

- Данные с украинской стороны подтверждают готовность противника к проведению широкомасштабных наступательных боевых действий, — отметил он.

В частности, по словам Басурина, командование ООС сформировало первый эшелон наступательной группировки. Он растянулся на 50 км вдоль линии соприкосновения от Мариуполя до Волновахи. Отмечается, что в состав передовых сил Украины вошли подразделения 128-й и 79-й бригад ВСУ.

- Танковые подразделения этих соединений рассредоточены группами до двух взводов вдоль линии соприкосновения от Виноградного до Старогнатовки, — подчеркнул замначальника.

Помимо этого, командование ООС планирует задействовать боевые корабли военно-морских сил Украины для поддержки наступления в Донбассе.

- Тактические группы ВМС Украины «Тритон» и «Мариуполь» находятся в районе Мариупольского порта в готовности к действию, – сказал Басурин. – Командирам боевых кораблей поставлена боевая задача по прикрытию наземной группировки оккупационных войск Украины с моря.