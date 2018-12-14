Первый эшелон наступательной группировки ВСУ протянулся на 50 км

СЕГОДНЯ 14:09 2018-12-14T14:09:49+03:00

Он протянулся от Мариуполя до Волновахи

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Разведка Донецкой Народной Республики располагает данными о рассредоточении вдоль фронта от Мариуполя до Волновахи украинских танковых подразделений — первого эшелона наступательной группировки ВСУ. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Данные с украинской стороны подтверждают готовность противника к проведению широкомасштабных наступательных боевых действий, — отметил он.

В частности, по словам Басурина, командование ООС сформировало первый эшелон наступательной группировки. Он растянулся на 50 км вдоль линии соприкосновения от Мариуполя до Волновахи. Отмечается, что в состав передовых сил Украины вошли подразделения 128-й и 79-й бригад ВСУ.

- Танковые подразделения этих соединений рассредоточены группами до двух взводов вдоль линии соприкосновения от Виноградного до Старогнатовки, — подчеркнул замначальника.