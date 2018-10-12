«Юзовская» лига КВН выходит с каникул

СЕГОДНЯ 20:44 2018-10-12T20:43:08+03:00

"А мы не против" из Ровеньков. Фото: Linza.Pw |@PH_PURICHE

16 октября команды поборются за выход в финал

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До дня, когда станет известна команда, которая станет чемпионом и будет представлять Республику на Международном фестивале «КиВиН-2019» в городе Сочи, остается совсем немного.

16 октября в здании ДонНАСА команды-участницы Отрытой Юзовской лиги КВН сыграют в полуфинале сезона. По итогу игры выяснятся финалисты.

- В финал выйдут три команды, - рассказывает директор лиги Оксана Переварюха. – В ноябре будет кубок, победитель которого будет приглашен на решающую игру.

В полуфинальной игре команды сойдутся в четырех конкурсах: приветствие, знакомый сюжет, разминка и видео-конурс.

В 1/2 сырают:

«Золотая середина» ДонНАСА,

«Розовый гусь» ДонНУ,

«Время первых» ДонНАСА,

«А мы не против» г. Ровеньки (ЛНР),

«Немножечко» г. Харцызск.

Напомним, победителем прошлой игры стала команда КВН «А мы не против» из Ровеньков. Коллектив состоит из шахтеров.

- Мы все работаем на одной шахте - имени Космонавтов СП «Ровенькиантрацит» подземными горнорабочими, - рассказывает участник команды Юрий Шишканов. - Мы отдыхаем КВНом от работы. На любимое дело всегда найдется время. У шахтеров своеобразный юмор.

А одним из членов жюри 1/4 финала стал актер команды КВН «Нате» Валдес Романов, который в составе своего коллектива уже прошел в полуфинал главной лиги клуба.