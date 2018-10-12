2018-10-12T20:43:08+03:00
Политика

«Юзовская» лига КВН выходит с каникул

16 октября команды поборются за выход в финал
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
"А мы не против" из Ровеньков. Фото: Linza.Pw |@PH_PURICHE"А мы не против" из Ровеньков. Фото: Linza.Pw |@PH_PURICHE
Изменить размер текста:

До дня, когда станет известна команда, которая станет чемпионом и будет представлять Республику на Международном фестивале «КиВиН-2019» в городе Сочи, остается совсем немного.

16 октября в здании ДонНАСА команды-участницы Отрытой Юзовской лиги КВН сыграют в полуфинале сезона. По итогу игры выяснятся финалисты.

- В финал выйдут три команды, - рассказывает директор лиги Оксана Переварюха. – В ноябре будет кубок, победитель которого будет приглашен на решающую игру.

В полуфинальной игре команды сойдутся в четырех конкурсах: приветствие, знакомый сюжет, разминка и видео-конурс.

В 1/2 сырают:

«Золотая середина» ДонНАСА,

«Розовый гусь» ДонНУ,

«Время первых» ДонНАСА,

«А мы не против» г. Ровеньки (ЛНР),

«Немножечко» г. Харцызск.

Напомним, победителем прошлой игры стала команда КВН «А мы не против» из Ровеньков. Коллектив состоит из шахтеров.

- Мы все работаем на одной шахте - имени Космонавтов СП «Ровенькиантрацит» подземными горнорабочими, - рассказывает участник команды Юрий Шишканов. - Мы отдыхаем КВНом от работы. На любимое дело всегда найдется время. У шахтеров своеобразный юмор.

А одним из членов жюри 1/4 финала стал актер команды КВН «Нате» Валдес Романов, который в составе своего коллектива уже прошел в полуфинал главной лиги клуба.

Итог 1/4 финала Юзовской лиги КВН Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Итог 1/4 финала Юзовской лиги КВНФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кто пройдет в финал Юзовской лиги КВН?
«Донбассгаз» построил подземный газопровод в прифронтовом районе Донецка
Выборы в ДНР 2018: ЦИК утвердил избирательные участки
Макеевчанка - друзьям: Избейте моего отца!
Донецких видеоблогеров посадили на 15 суток
Денис Пушилин: как прошла встреча с Сурковым
В день четвертой годовщины создания «Сомали» Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды
Что Порошенко делал на Донбассе?
Небоевые потери ВСУ за минувшую неделю составили десять погибших и восемь раненных
На день флага ДНР в Донецке споют группа «Марсель» и репер Кравц
ВСУ активизировали работу беспилотников на Мариупольском и Донецком направлениях
Жители Республики стали активнее платить за услуги ЖКХ
За неделю один защитник Республики погиб. Один мирный житель был ранен
Сотрудники МГБ ЛНР выгнали из Республики наркомана-правосека*, приехавшего подлечиться
ДФС возобновила работу
Сегодня вечером и ночью трамвай "тройка" будет ходить по сокращенному маршруту
Пожар в Донецке: В Кировском районе столицы сгорел спортзал горного техникума
Министерство налогов и сборов пересмотрит не выплаченные предприятиями штрафы
Обстрелы в ДНР: ВСУ почти тридцать раз нарушили режим прекращения огня
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализуется
На Юге ДНР опять порождения. Под обстрел попали Саханка и Коминтерново
Порошенко отдал приказ обстреливать Донбасс из всего имеющегося оружия
В Енакиево открыли Единый Центр Связи
В ЛНР грядут заморозки
СБУ: Не будешь сотрудничать – изнасилуем