Пожар в Донецке вечером 7 октября: какие версии у очевидцев?

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-08T14:09:22+03:00

Жители Розы Люксембург рассказали «Комсомолке», что пожар в Донецке вечером 7 октября разгорелся быстро, а тушили его – долго. У них есть свои версии произошедшего

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Многие жители одной из центральных улиц столицы ДНР, Розы Люксембург, даже и не подозревали, что тихим воскресеньем разгорится пожар в Донецке вечером 7 октября. «Комсомольской правде» они признались: сначала решили, что горит школа или гаражи, многие бросились спасать свои машины, а оказалось – забытое всеми здание в глубине дворов.

— Честно говоря, даже не знал, что там есть какое-то здание. Дома у нас тут стоят путано, с адресами неразбериха, если лет 15 не прожил – заблудишься и не заметишь. Там же видите, одни деревья, а что за ними – чёрт его знает, никогда не интересовался, — рассказал нам Анатолий – житель девятиэтажного дома по Розе Люксембург.

Дома в этом дворе и правда стоят очень путано. Вот Роза Люксембург, а рядом – улица Шекспира. Школа, на которую изначально подумали местные жители, стоит как раз на ней – улица Шекспира, дом 11А. Загоревшееся здание – сразу за ней, однако точный адрес назвать никто не может. Там не понятно, либо Шекспира, либо Роза, а может и вообще переулок Орешкова.

— Я вам так скажу, этим домам лет больше, чем мне. Вы их ни в Гугле, ни в Ядексе – нигде не найдёте. Точно одно, это не Роза, 27, — заверила нас Оксана – местная жительница.

И тут она права. На наши запросы ни один поисковик ничего не выдал, кроме того, что с домом №27 по Розе Люксембург всё хорошо. Это жилой, двухэтажный дом и он точно не сгорел прошлым вечером.

Как бы там ни было, а место пожара мы с трудом, но всё-таки отыскали и даже выяснили, какая у него история.

— Тут когда-то очень давно были жилые бараки, потом их думали снести, но что-то не заладилось и в помещении обустроили какую-то кафедру ДПИ (Донецкий национальный технический университет – примечание ред.). В общем, кафедра просуществовала какое-то время, а потом закрылась. Думаю, никто из нынешних студентов о ней даже и не слышал. Здание заколотили, обнесли обычным сеточным забором, да и забыли. В 2014 году здесь какое-то время «Оплот» квартировался, но не долго. Видать, не понравилось. Ну, они месяц или два постояли, а потом уехали и не возвращались. Вот до вчерашнего вечера никто про ту заброшенку и не вспоминал. А что вспоминать, если её и не видать даже, — рассказал нам Марья Леонидовна – жительница Розы Люксембург.

Собственно, про сгоревший дом и правда известно мало, зато причину пожара все местные жители называют одну – бомжи. Холода наступили, а в здании том электричества нет с незапамятных времён, вот замёрзшие люди без определённого места жительства и решили согреться, разведя костёр или что-то похожее. А дальше – дело техники. Здание, говорят, с деревянными перекладками, так что вспыхнуло спичкой.

Горело заброшенное здание, в котором когда-то располагалась кафедра ДонНТУФото: Цесанна АНТОНЕНКО

— Грохот раздался, будто залпы. Я на балкон бросился, посмотрел, а это заброшенка наша горит. Там уже и пожарные начали собираться. Я к ним, узнавать. Сказали, что это не залпы, не снаряды и не прочая ерунда, которую я успел себе придумать. Шифер, сказали, трещит от температуры. Ну, я успокоился и домой пошёл, а шифер этот ещё до 10 вечера трещал, — рассказал «Комсомольской правде» Андрей.

Сами сотрудники МЧС пока не готовы назвать причину пожара. Сказали, что проводят следствие, выясняют. Местные жители нам, по секрету, рассказали, что в заборе с другой стороны есть лазейка – там сетку спилили, вот через лазейку эту всякие посторонние и ходили в старый дом. Следователям про эту лазейку тоже рассказали, а как же. Там же школа рядом, корпус ДонНТУ, мало ли что. Теперь осталось ждать итогов официального расследования.

Одно жителей Розы Люксембург успокаивает: карет скорой помощи они вчера не видели, только две пожарные машины, а это означает, что пострадавших во время пожара не было.

Напомним, вчера, 7 октября, в центре Донецка вспыхнул пожар.