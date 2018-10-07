2018-10-07T22:15:01+03:00
Политика

Пожар в Донецке: в центре города сгорело заброшенное здание института

Сегодня вечером в Донецке начался пожар. По непонятным причинам загорелось заброшенное здание института [видео]
Ольга ГОРДО
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В центре города загорелось заброшенное здание. Фото: Вадим Журавлев.В центре города загорелось заброшенное здание. Фото: Вадим Журавлев.
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Сегодня вечером, около половины седьмого, в центре Донецка между переулком Орешково и прспектом Богдана Хмельницкого по улице Розы Люксембург загорелось заброшенное здание института. Когда-то здесь был институт экологических проблем Донбасса, но несколько последних лет здание заброшено.

Пожар Донецк институт.! другой источник

- Там раньше был институт экологических или геологических проблем Донбасса. Его давно пора было снести. Там рядом жилые дома и школа, - рассказал «Комсомолке» свидетель пожара.

По его словам, пожар начался где-то в 18-30 и продолжался часа два. Пламя удалось потушить около девяти часов вечера. Близлежащие дома и школа не пострадали.

По каким причинам возник пожар пока неизвестно. На месте работает пожарная служба МЧС.

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