Пожар в Донецке: в центре города сгорело заброшенное здание института

СЕГОДНЯ 22:01 2018-10-07T22:15:01+03:00

Сегодня вечером в Донецке начался пожар. По непонятным причинам загорелось заброшенное здание института [видео]

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером, около половины седьмого, в центре Донецка между переулком Орешково и прспектом Богдана Хмельницкого по улице Розы Люксембург загорелось заброшенное здание института. Когда-то здесь был институт экологических проблем Донбасса, но несколько последних лет здание заброшено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/672174" frameborder="0"></iframe> Пожар Донецк институт.! другой источник

- Там раньше был институт экологических или геологических проблем Донбасса. Его давно пора было снести. Там рядом жилые дома и школа, - рассказал «Комсомолке» свидетель пожара.

По его словам, пожар начался где-то в 18-30 и продолжался часа два. Пламя удалось потушить около девяти часов вечера. Близлежащие дома и школа не пострадали.

По каким причинам возник пожар пока неизвестно. На месте работает пожарная служба МЧС.