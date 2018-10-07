Пожар в Донецке: в центре города сгорело заброшенное здание института
Сегодня вечером, около половины седьмого, в центре Донецка между переулком Орешково и прспектом Богдана Хмельницкого по улице Розы Люксембург загорелось заброшенное здание института. Когда-то здесь был институт экологических проблем Донбасса, но несколько последних лет здание заброшено.
Пожар Донецк институт.! другой источник
- Там раньше был институт экологических или геологических проблем Донбасса. Его давно пора было снести. Там рядом жилые дома и школа, - рассказал «Комсомолке» свидетель пожара.
По его словам, пожар начался где-то в 18-30 и продолжался часа два. Пламя удалось потушить около девяти часов вечера. Близлежащие дома и школа не пострадали.
По каким причинам возник пожар пока неизвестно. На месте работает пожарная служба МЧС.