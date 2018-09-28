Погибшая в Коминтерново девушка-медик была беременна

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-28T22:03:21+03:00

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В селе Коминтерново в Донецкой Народной Республике погибла 28-летняя спасатель Анна Чабанова.

О смерти девушки, которая, по словам ее знакомых, находилась на пятом месяце беременности, рассказали в социальных сетях.

«Санинструктор Анна Чабанова. Позывной Сирена. 28 лет. Погибла вчера под Коминтерново», — написала в Facebook Ирина Белоколос. Ирина Целищева добавила, что вместе с Анной Чабановой погиб Олег Сокуренко. «Позывной Скиф, 28.05.1991 г.р.», — написала она.

Знакомые и подписчики не могут поверить в происходящее. «Бедная девушка, я слышала она ждала ребёнка. Светлая память», — скорбит Marina Morina. «Такая ясная и красивая девчушка и такая ранняя смерть… Царство ей небесное… Когда же эти варвары прекратят издеваться над народом», — замечает Лана Макарова. «Светлая память. Подонкам, расстрелявшим санитарную машину — как можно скорее сгинуть на дне канавы!» — желает Ирина Целищева. «Вечная память!!!….Смерть проклятым врагам!» — негодует Дани Левинский.

Напомним, вчера украинские вооруженные формирования на юге ДНР обстреляли санитарный автомобиль. В результате обстрела погибли два военнослужащих республики, еще один получил ранение.

До этого, 7 августа в результате попадания противотанковой ракеты в автомобиль «Урал», выпущенной боевиками 93-й бригады ВСУ, погиб водитель, а также две женщины-военнослужащие Вооруженных сил ДНР, которые направлялись для оказания помощи местной жительнице. Днем позже украинский каратель «Анатолий Штефан Штирлиц», называющий себя «офицером» ВСУ, заявил, что у «врагов, которые взяли в руки оружие и убивают украинцев, нет пола и возраста». Назвав ДНР «Дырляндией», он заявил, что накануне автомобиль с медсестрами якобы наехал на мину. 9 августа бойцы ЛНР отомстили украинским карателям за убитых медсестер-однополчанок. Ранее, 1 апреля, украинские боевики прямым выстрелом из ПТУР уничтожили медицинский автомобиль ЛНР. В результате обстрела трое военнослужащих ЛНР получили тяжелые ранения.

Позже сообщалось, что украинские вооруженные формирования продолжают вести обстрел места подрыва санитарного автомобиля ЛНР и не давали эвакуировать его.

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