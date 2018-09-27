2018-09-27T14:58:40+03:00
Политика

Обстрелян санитарный автомобиль, двое погибших, один раненный

Сегодня утром Украина отрыла огонь по санитарному автомобилю. В результате чего два человека погибли, один получил ранение.
Ольга ГОРДО
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Украина обстреляла санитарный автомобиль. Фото: livekuban.ruУкраина обстреляла санитарный автомобиль. Фото: livekuban.ru
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Сегодня на юге Республики Украинские силовики открыли огонь по санитарному автомобилю, погибли два военнослужащих Республики и еще один получил ранение. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов.

Санитарный автомобиль ехал за раненным военнослужащим ДНР, который накануне утром попал под обстрел украинских силовиков и получил ранение. Сегодня утром украиинская армия обстреляла село Коминтерново.

«Для оказания помощи и эвакуации раненого в указанный район выдвинулся санитарный автомобиль. Несмотря на хорошо различимые опознавательные знаки и невоенный вид санитарного автомобиля, украинские боевики открыли по нему прицельный огонь. В результате этого хладнокровно спланированного убийства погибли двое, ранение получил еще один военнослужащий ДНР», — добавили в пресс-службе.

Безсонов принес соболезнования родственникам погибших республиканских военнослужащих.

«Обращаюсь к военнослужащим ВСУ: кровавый киевский режим не вечен, и каждый военный преступник понесет заслуженное наказание. Задумайтесь, еще вчера мы учились в одних учебных заведениях, а сегодня хунта вынуждает нас вести братоубийственную войну», — добавил начальник пресс-службы оперативного командования.

Это не первый случай обстрела украинскими силовиками обстрела санитарного автомобиля Республики. 7 августа ВСУ ракетным ударом уничтожили в селе Набережное на юге ДНР машину с медработниками, которая направлялась для оказания помощи заболевшей женщине. Тогда погиб водитель и двое медицинских работников — женщины-военнослужащие.

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