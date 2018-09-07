Иосиф Кобзон: Я очень сожалею, что у нас так мало журналистов, похожих на Олеся

СЕГОДНЯ 08:20 2018-09-07T08:31:57+03:00

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22 апреля 2016 года, в Президентском зале ММПЦ МИА «Россия сегодня» Иосиф Кобзон получил премию имени Олеся Бузины. Международная литературно-медийная премия имени Олеся Бузины была учреждена в память о писателе, историке, журналисте, убитом 16 апреля 2015 года. В ней девять номинаций: «Журналистика», «Политическая аналитика», «Военная журналистика», «Литература и книгоиздание», «Публицистика», «Телеаналитика и телерепортаж, видеопроекты», «Блогеры и интернет-издания», «Общественная и правозащитная деятельность», «Гражданская позиция».

Он мог изменить ход информационной войны. Один из немногих в Украине, кому это было по силам. Фото: buzina.org

Кобзона наградили в номинации «Гражданская позиция» за оказание гуманитарной помощи Донбассу.

«Комсомолке» посчастливилось пообщаться с человеком, который присутствовал при этом. Иван Славинский – создатель и администратор сайта Олеся Бузины тоже был в списках лауреатов.

- Однажды я оказался в одной комнате с этим Человеком, - рассказал Иван Славинский. - От него исходила мощь. Будто там, под рубахой, в груди не плотское сердце, а раскаленный котел, в котором полыхают и гудят здоровенные куски отборного антрацита, добытого грубыми, жилистыми рабочими руками из сокровенных недр Донбасса. Для меня огромная честь была оказаться с ним в одном списке лауреатов. И вот этот котел погас... Осталось сокровище неподвластное тлению. Песни, которые будут вдохновлять тысячи поколений. Конечно, если мы сами себя не уничтожим…

Иосиф Давыдович тогда выразил почтение Валентине Павловне Бузине. На церемонии награждения он, в числе прочего, сказал такие слова об Олесе:

- Меня всегда привлекало его имя и его публикации. И я очень сожалею, что у нас нет в большом количестве журналистов, похожих на Олеся. Вот говорят, что мы проиграли информационную войну Америке. Да, вероятно, потому, что у нас мало таких журналистов, как Олесь Бузина… Я - достаточно взрослый человек, мягко выражаясь, но я помню свое военное детство. Вспоминаю, как мы увлеченно читали публикации военных журналистов, замечательных писателей и поэтов Константина Симонова, Евгения Долматовского, Льва Ашанина. Потом, когда я неоднократно посещал Афганистан, туда приезжали замечательные и честные журналисты – Тимур Гайдар, Генрих Боровик, Леонид Золотаревский, Леонид Миронов, которые честно писали о происходящем в Афганистане. Никто не предполагал, что время заставит талантливых и честных журналистов писать такие кровавые строки о происходящем в нашей с Бузиной родине – Украине. Но это случилось…

Международная премия имени Олеся Бузины включает 9 номинаций. Фото: buzina.org

После этих слов Иосиф Давыдович выразил почтение матери Олеся - Валентине Павловне Бузине.

- Валентина Павловна, велико ваше горе… Весь мир всколыхнул этот трагический случай - убийство журналиста. Думаю, все подумали и о действиях нуворышей Украины, и о честных людях, которые борются за правду в Украине… Я низко кланяюсь вам, Валентина Павловна, желаю вам здоровья, хочется, чтобы Вы жили долго… - сказал Кобзон.

Иосиф Кобзон с мамой Олеся Бузины - Валентиной Павловной. Фото: buzina.org

- Он поклонился ей, а после одной рукой взял массивный восьмикилограммовый бюст Олеся и не спеша покинул зал. Это очень впечатлило. Была в нем сила и твердость Донбасса, - вспоминает Иван.

- Ваня, скажи, неужели Кобзон не был лично знаком с Олесем? – спрашиваю преданного хранителя памяти писателя.

- Насколько знаю, нет. Теперь у них там будет время для знакомства, - отвечает Иван.

А я ловлю себя на мысли, что два таких совершенно разных человека – Кобзон и Бузина, при этом так похожи друг на друга.