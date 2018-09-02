Наталья Поклонская на похоронах Захарченко: Мы за свою Родину стоим до конца!

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-02T15:26:46+03:00

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На прощание с Главой ДНР пришли сотни людей. Не многие смогли пройти в зал "Донбасс - Опера". Шли к театру еще с семи утра. А цветы в округе - не купить.

Около 13.00 гроб с телом Захарченко вынесли из места прощания.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы, тоже шла в колонне вместе с мужем. Поклонская была черном.

Сергей Аксенов, глава Республики Крым, вместе с Денисом Пушилиным, председателем НС ДНР - в колонне сразу за родственниками.

" Не забудем !" - Лозунг, который повторяли все.

Глава Крыма и глава НС ДНР - на похоронахФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Наталья Поклонская, депутат Госдумы, сказала слова, которые в сердцах многих:

- : Александр Захарченко - настоящий народный Герой, Герой России, который положил жизнь за свою Родину, за родной Донбасс, за русский Донбасс. Он в памяти всегда останется для нас настоящим, сильным, храбрым, мужественным героем, на которого нужно равняться. То подлое убийство, циничное, трусливое могли совершить только позорные шакалы. Вот такими они и войдут, и вошли уже в историю. Неважно - кто. Но имя у них одно: трусливые и позорные шакалы. Наш Герой… Сегодня пришли люди к нему попрощаться, поблагодарить… И очередь, и волна людей - не прекращается.

Весь Донбасс сегодня скорбит. Не только Донбасс. Скорбим мы, скорбит Крым, скорбит вся Россия. Скорбит Франция. Коллеги из Франции попросили меня передать соболезнования родным, да и всем нам по этой утрате. И попросили возложить цветы к Александру Захарченко.

Поэтому, вот то, что произошло здесь, говорит только об одном, что мы за свою Родину стоим до конца.

И даже погибаем с честью, совестью и достоинством. А те мерзкие преступления, которые совершают в отношении Героев вот эти люди… Они нелюди! Они мелкие, позорные шакалы. И они понесут ответственность и перед Богом, и мы сделаем все возможное, чтобы понесли ответственность и перед человеческим судом.

Наталья Поклонская приехала в Донецк, чтобы проститься с Александром ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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