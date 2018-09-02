2018-09-02T12:09:18+03:00
Политика

Прощание с Главой ДНР Александром Захарченко: рыдают взрослые и дети

Огромная очередь протянулась до филармонии [фото]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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На прощании с Главой Республики рыдают взрослые и детиНа прощании с Главой Республики рыдают взрослые и детиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня в Донецке проходит церемония прощания с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. Очередь растянулась от театра «Донбасс Опера» до Донецкой филармонии. Всюду слышен плач. Громкий.

- За что? Будь прокляты те, кто это сделал! - кричит жительница Боссе Светлана Сергеева. – Захарченко – наш лидер. Мы его любили. Он помогал простым людям. Мне даже с лечением помог. У меня с ногой огромные проблемы. Он денег дал на лечение. И на море меня отослал в Седово. Морская вода ноге нужна была.

Плачут и те, кто не знал Александра Владимировича. Кто просто видел его по телевизору, в интернете.

Многие приносят цветы в чёрных платках на головах.

- Для меня это личная утрата. Хоть я его не знаю. Платок носить буду девять дней, - говорит дончанка Ольга Федоровна.

Здесь играет траурная музыка, которая разносится по окрестностям. Она ещё больше давит на душу. Некоторым становится плохо – приехали «скорые».

- Женщине одной плохо стало. На жаре, помогли ей на месте, - говорят медики.

Это редкий момент, когда плачут мужчины, офицеры. Не стыдно. Мужские слёзы за лидером, за Батей.

Рыдают и дети лет по 10. Они тоже любили Главу Республики.

- Он был такой хороший... Его будет не хватать! – сквозь плач говорит девочка.

На прощании с Главой Республики рыдают взрослые и дети Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На прощании с Главой Республики рыдают взрослые и детиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На прощании с Главой Республики рыдают взрослые и дети Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На прощании с Главой Республики рыдают взрослые и детиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На прощании с Главой Республики рыдают взрослые и дети Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На прощании с Главой Республики рыдают взрослые и детиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На прощании с Главой Республики рыдают взрослые и дети Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На прощании с Главой Республики рыдают взрослые и детиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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