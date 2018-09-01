Взрывчатка для Захарченко была спрятана в люстре: Версии того, как она могла туда попасть

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-01T09:35:14+03:00

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Глава ДНР Александр Захарченко, по данным источников "КП-Донецк", любил приходить в кафе «Сепар». Многим, побывавших на передовой, нравилась тамошняя атмосфера военного блиндажа и окопного быта – с мешками у окон, ящиками из - под боеприпасов и прочей атрибутикой.

Там велись важные разговоры, но и обычные горожане легко могли туда приходить. Цены в «Сепаре» не отличались от других кафе на бульваре Пушкина в центре Донецка, т.е. были близкими к московским.

Захарченко все время сидел за одним и тем же столиком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/666746" frameborder="0"></iframe> Последнее видео с главой ДНР Захарченко.Последний раз глава ДНР Александр Захарченко попал в объективы видеокамер, когда возлагал цветы к памятнику Иосифу Кобзону.

По одной из версий, взрывное устройство было заложено в один из осветительных приборов, установленных в кафе, скорее всего люстру, а в действие приводилось звонком с телефона. Данная версия не отвечает на вопрос, как диверсант получил время для монтажа устройства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/666794" frameborder="0"></iframe> Жители Донецка - об убийстве Захарченко.

Или все дело в том, что по неофициальным данным, собственника кафе друзья склонили вернуться на военную службу (кафе держал военный в отставке) во внутренние войска и делами заправляли другие люди?

Сейчас пособников убийства Захарченко ищут в том числе среди его ближайшего окружения. Под подозрением еще вчера был один его охранник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/666777" frameborder="0"></iframe> За что боролся Захарченко.«Мы хотим жить в мире. Хотим жить по-человечески, нормально», - убитый глава ДНР не раз делился сокровенным со спецкорами «КП».

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«А помните, как мы ходили на ОГА с одними травматическими пистолетами?» - ностальгически улыбался на одном из закрытых торжеств Александр Захарченко, вспоминая первые дни донбасского восстания.

Тогда еще не было ни добровольцев, ни ополченцев, ни понимания грядущей войны. Было желание во что бы то ни стало не допустить того, чтобы власть в родном городе взяли националисты (подробности)

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