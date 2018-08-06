2018-08-06T13:44:59+03:00
Политика

Марьяна Наумова выступила и победила на турнире в Сербии в трико с символикой ДНР

Российская спортсменка стала чемпионом регионального турнира в Сербии, выступая в форме с символикой ДНР.
Ольга ГОРДО
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Марьяна Наумова выступила и победила на турнире в Сербии в трико с символикой ДНР Фото: из архива Марьяны НаумовойМарьяна Наумова выступила и победила на турнире в Сербии в трико с символикой ДНР Фото: из архива Марьяны Наумовой
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Как мы уже писали, в субботу в Сербии состоялся турни по пауэрлифтингу, приглашение на который получила и чемпионка мира в данном виде спорта, Марьяна Наумова. Все время войны Марьяна очень помогает детям Донбасса. Это и гуманитарка и мастер-классы по пауэрлифтингу в школах Донбасса.

После двухлетнего перерыва в спортивной карьере, Марьяна вернулась в большой спорт, приняв приглашение Сербской федерации пауэрлифтинга. И планировала Марьяна выступить под флагом ДНР. Но до последнего оставалось неясным – разрешит ли Сербская федерация такое выступление, или нет.

К сожалению, из-за плохой связи мы не смогли связаться с Марьяной ранее. Сегодня все-таки удалось поговорить с Марьяной, и вот что она рассказала:

- Когда меня пригласили выступить на небольшом региональном турнире в городе Свирлиге, я долго не размышляла. Полтора месяца на подготовку – это немного. Но я очень хотела поучаствовать после такого огромного перерыва. Драйв соревнований, пыль магнезии, запах нашатырного спирта, это волнение перед выходом на помост за два с половиной года многое подзабылось. Поэтому я с радостью откликнулась на приглашение сербской федерации.

- Приглашение на элетронку пришло?

- Нет, приглашение – это настоящее письмо, официальное приглашение, в конверте, причем два письма, которые пришли на адрес ВУЗов, где я учусь – донецкого и московского. И поскольку я давно обещала дончанам, Главе, генералу Младичу, решила, что пора начать выполнять обещания. В общем, возвращение мое состоялось.

- Как тебя объявили в итоге?

- Меня объявили как нашу гостью из России, представляющую Москву и Донецк.

- Как ты выступила?

- Я стала чемпионкой этого турнира. Но хочу отметить – результат оказался достаточный, чтобы стать абсолютной чемпионкой турнира, но совсем е высоким для меня. Правила федерации строгий и я зафиксировала 95 килограммов. С такого веса я начинала свое выступление несколько лет назад, но я уверена, все мои лучшие килограммы впереди.

Отметим, что сревнования носили официальный характер. Прийшли поболеть за своих мэр города Свирлиг, местные депутаты, а так же представитель посольства РФ.

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