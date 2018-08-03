Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова выступит в Сербии под флагом ДНР. Если разрешат

3 Авг. 18:22 2018-08-03T18:40:44+03:00

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Большой друг ДНР, чемпионка мира по пауэр-лифтингу Марьяна Наумова после двухлетнего перерыва выступит на Сербском региональном турнире по пауэрлифтингу. Кроме того, что это первые соревнования Марьяны после долгого перерыва, есть еще один интересный факт. Марьяна планирует выступить под флагом ДНР.

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» Марьяна Наумова раскрыла некоторые подробности предстоящих состязаний:

- Это региональный турнир, будут спортсмены из Сербии, Черногории, Хорватии и возможно еще откуда-то. После двухлетннего перерыва начала готовится и решила выступит здесь, в Сербии. Я обещала своим братьям и сестрам из Донецка, и генералу Младичу, с которым я переписываюсь, который сейчас в тюрьме, что я приеду и выступлю в трико с символикой ДНР. Хотелось бы выступить под флагом ДНР и приехать в Республику. Надо выполнять свои обещания.

- Только потому, что пообещала?

- Да нет, я сама давно хотела это сделать. Как только появилась возможность - мои первые соревнования после перерыва, хочу выступить именно так.

- ТО есть, ты заявке так и написала – Марьяна Наумова, ДНР. Так?

- Да, заявила. Но как меня будут объявлять, будет известно только завтра. Мы общались с президентом сербской федерации, но это все не от него зависит. Может как-то украинская федерация повлиять, если узнает. Они начнут жаловаться и вставлять палки в колеса. Но посмотрим. Я думаю все получится.

- А они уже жаловались на тебя?

- Постоянно. Как я начала ездить в Донецк украинская федерация постоянно писала – почему она ездит в Донецк, как так, это ж оккупированная территория, не пускайте ее на соревнования, она же сепаратистка, террористка.

- Почему был это двухлетний перерыв?

- Потому что меня отстранили от соревнований в одной федерации. Несколько лет назад, когда я выступала и проходила допинг-контроль, указала какие препараты принимала по назначению врачей. Одно мочегонное средство в этой федерации было запрещенным. В пробах нашли следы данного медикамента и вместо предупреждения (которое вынесли бы любому другому спортсмену), меня отстранили на два года. Им зачем-то надо было меня отстранить, чтоб я не раздражала их своими поездками в Донецк. Сейчас уже все налаживается, так что я буду выступать и за Республику, так что все будет хорошо.

- Ты знаешь кто будет против тебя выступать? Сильные соперники?

- На самом деле никогда на это внимание не обращала. Цель - выжать определенный вес, поэтому обращается вннимание на работу с тренером, подготовку, на еду, сон, график тренировок. Самое главное выполнить то, что хотел, к чему стремился. Чтобы не расстроить тренера, ни друзей, ни родителей. А что там жмут соперники – это дело последнее.

Соревнования начнутся завтра в 18-00 по сербскому времени, в 19-00 по московскому. Посмотреть и поболеть за Марьяну можно будет через прямую трансляцию в ее соцсетях.