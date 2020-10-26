«Окопы мне не чужие, а воюю я своим творчеством»: Юлия Чичерина прокомментировала получение гражданства ДНР

«Теперь я - Дончаночка», - прокомментировала Юля получение паспорта ДНР. Хотя дончанкой, по сути, она стала гораздо раньше. Фото: личный архив Юлии Чичериной

На днях рок-певица Юлия Чичерина получила гражданство ДНР. Паспорт ей вручал Глава Республики Денис Пушилин. «Комсомолка» позвонила поздравить с этим событием, заметив, что она уже давно по сути дончанка. Юля начала приезжать в Донбасс с 2014 года, когда этого еще не делал никто, выступая на передовой перед бойцами, в госпиталях и обстреливаемых районах, поплатившись за свою позицию нападками ура-патриотов не только на Украине, но и в России.

- Поздравляю! Давно уже пора! - говорю Юле. – Ведь гражданство ЛНР ты получила несколько лет назад. Какие чувства испытала сейчас?

- Большая честь получить этот паспорт, - ответила Юля. - Я всегда с первых дней нахождения в Донбассе чувствовала себя частью этого народа, особенно остро это ощущалось на полевых концертах на позициях для простых солдат, где как будто исчезает время, и герои прошлых войн просматриваются в этих лицах, которые стали моими братьями. В общем, теперь мы одна банда, троекратное «Ура!»

Но не все комментарии в интернете были доброжелательными. Кое-кто ехидно предложил певице пожить в окопах и не ездить по заграницам, делая визы по паспорту РФ.

- Они просто не знают, что я давно невыездная и что все солдаты ДНР знают меня в лицо, что окопы мне не чужие, а воюю я своими песнями, - с улыбкой замечает Юлия.

- А научи рецепту, как реагируешь на желчные комментарии в твой адрес? – прошу певицу.

- Я просто не обращаю на них внимания. Сейчас есть профессиональные манипуляторы общественным мнением, которые пишут всевозможные петиции и выигрывают разнообразные выборы одновременно и в России, и в незалежной, параллельно борются с неугодными и невежды конечно же ведутся, но история все расставит на свои места.

- Знаю, что недавно ты вернулась еще из одной горячей точки - Карабаха. Как считаешь, Донбасс, Белоруссия, Карабах – звенья одной цепи?

- Считаю, что да, это все осколки мощнейшей в мире империи, частички моей Родины, люди, населяющие эти места мне не чужие и я буду делать все, чтобы они вновь стали частью большой России.

- Будем верить, что доживем до этого дня. И тогда у нас будет паспорт одной большой страны.

- Живы будем - не помрем, - смеется Юля.

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