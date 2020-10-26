Руководитель Народной Дружины Роман Трошин – о флаге ДНР: «Многие жертвуют своими жизнями ради этого знамя»

Роман Трошин сообщил, что для него большая честь организовать спортивную эстафету совместно с Общественным движением «Донецкая Республика

Масштабная спортивная эстафета прошла в Донецкой Народной Республике ко Дню Государственного флага. Старт мероприятия был дан в шести населенных пунктах Республики - Новоазовске, Дебальцево, Снежном, Амвросиевском районе, Горловке и Докучаевске. Участники следовали согласно заданного маршрута, пробегая 5 км и передавая флаг ДНР следующему. Финишной точкой сбора участников стала центральная площадь имени Ленина города Донецк.

Народные дружинники участвовали в спортивной эстафете в честь Дня флага ДНР

Эстафета стала символом стойкости духа и единства народов Республики. В ней приняли участие порядка 150 человек, среди которых активисты Народной Дружины и Общественного Движения «Донецкая Республика».

Народные дружинники участвовали в спортивной эстафете в честь Дня флага ДНР

- День Государственного флага - это большое событие. На протяжении 7 лет в Донбассе продолжается война и многие на поле боя жертвуют своими жизнями ради этого знамя, а спортсмены, выступая на международной арене одержав победу, с гордостью представляют флаг Республики. Для Народной Дружины, как для самого многочисленного спортивного сообщества - это большая честь организовать спортивную эстафету совместно с Общественным Движением «Донецкая Республика. Со всех районов и городов Республики к нам присоединились наши активисты и до самого сердца Донбасса они несли гордость нашего народа. Флаг напоминает нам о важных ценностях, о нашей истории, культуре, нашем патриотизме и идейности, - прокомментировал руководитель Народной Дружины Роман Трошин.

Народные дружинники участвовали в спортивной эстафете в честь Дня флага ДНР

- Мы приняли эстафету в Старобешево и предали ее нашим друзьям в Донецке. Каждый участник бежал в свободном темпе, а по пути нас сопровождало ГАИ. Эти меры были предприняты для безопасности участников эстафеты и дорожного движения. В целом, мы привыкли к спорту и трудностям, поэтому бежали налегке. Подбадривало ощущение праздника и дружеская поддержка организаторов, - отметил участник эстафеты, активист местного штаба НД Старобешевского района Роман Романюк.

Народные дружинники участвовали в спортивной эстафете в честь Дня флага ДНР

Длина легкоатлетической эстафеты из шести городов Республики составила 450 километров. Самым длинным маршрутом стал Новоазовск-Донецк, участники которого преодолели порядка 120 километров пути. Помимо этого, участников по каждому маршруту сопровождала машина ГАИ, в которой находился старший дружинник и медицинский работник.

Народные дружинники участвовали в спортивной эстафете в честь Дня флага ДНР

- Сегодня активисты Народной Дружины и Общественного Движения «Донецкая Республика» приняли участие в дружеской эстафете. Задача забега заключалась в объединении ребят со всех районов и городов Республики, в командной работе и умении преодолевать любые трудности, - добавил организатор эстафеты, руководитель координационного штаба НД Сервин Смаилов.

Народные дружинники участвовали в спортивной эстафете в честь Дня флага ДНР

В спортивной эстафете приняли участие активисты всех местных штабов Народной Дружины. В общей сложности 111 народных дружинников участвовали в забеге. Мероприятие завершилось сбором всех участников на площади Ленина, где они развернули трехсотметровый триколор как символ мужества защитников и трудовых побед жителей.

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