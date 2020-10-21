В Донецке прекращен сбор средств на лечение Карима Чайки

В Донецке на лечение Карима Чайки (8 месяцев) собрали 288 тысяч рублей. Фото: Время добрых

Благотворительный фонд «Время добрых» сообщил о закрытии сбора средств на лечение Карима Чайки. Мальчику всего 8 месяцев. Врачи выявили у него синдром Вискотта-Олдрича - первичный иммунодефицит X-сцепленного вида - так полностью звучит диагноз Карима.

- Эта болезнь проявляется резким и неконтролируемым снижением тромбоцитов. В любой момент может начаться кровотечение, а банальная простуда для малыша может оказаться фатальной, - сообщили волонтеры.

Диагноз Карима в большинстве случаев смертелен... любая инфекция может оказаться опасной для жизни.

- Я готова жизнь за него отдать, если бы могла... Смотрю на него – он такой маленький, беспомощный, только начал делать первые шаги, - говорит мама малыша Оксана. - У меня сердце останавливается - я ведь понимаю, что каждый день рядом с ним может оказаться последним.

Спасти Карима может только трансплантация костного мозга. Надежду дают в Москве, в клинике имени Рогачёва. Очередь - аж до декабря.

- А пока каждые 14 дней нам необходимо проводить высокодозную иммунотерапию. Иначе, Карим просто не доживёт до спасительной трансплантации. Троих моих сыночков этот страшный монстр уже убил. Молю Господа ежедневно помиловать и не отнимать Каримчика, - говорит Оксана.

Благодаря помощи неравнодушных людей средства на препарат были собраны. Сумма внушительная – 288 тысяч рублей. Для Карима – это настоящий шанс, который подарили ему добрые волшебники.

- Как же радостно, что сердца тысячи людей бьются в унисон с нашими! Друзья, мы успели! Лечение Карима начнется ровно в назначенный срок! – написали волонтеры на своей странице в социальной сети.

Читайте также

Как подписаться на газету «Комсомольская правда»

Подарите подписку на любимую газету своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам (подробнее)