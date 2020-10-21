«Она могла свариться заживо!»: Руководитель приюта «4 ЛАПКИ» Ирина Волик рассказала подробности спасения собаки

Ирина Волик приняла спасенную Малышку-Мышку у себя в приюте. Фото: архив приюта «4 ЛАПКИ»

За этой историей наблюдало в течение почти полугода огромное количество людей. Щенок оказался в одном из коллекторов Донецка и никак не мог оттуда выбраться самостоятельно. Ситуация усложнялась тем, что в яму начал хлестать кипяток, а животное было диким и сторонилось людей.

- Этой истории могло бы не быть, если бы не потрясающие люди, ангелы – хранители нашей маленькой героини – семья Быковых, Сергей и Елена. Это они, совершенно случайно, заметили в яме малюсенького щенка, - рассказала руководитель приюта «4 ЛАПКИ» Ирина Волик. - Это они полгода, изо дня в день, два раза в день, независимо от погоды, настроения, состояния здоровья приходили к этой яме, чтобы покормить её. Это они всколыхнули всех неравнодушных людей, зооволонтёров, журналистов и инициировали операцию по спасению Малышки (кстати, имя ей тоже дали они). Это именно семья Быковых подняли тревогу, когда в яму стала прибывать горячая вода, в которой Малышка могла свариться заживо.

Когда же стало понятно, что коммунальные службы города не готовы оказать необходимую помощь в устранении аварии, грозившей Малышке мучительной смертью, ребята сами нашли возможность хотя бы частично откачивать кипяток из ямы. Всё могло закончиться для Малышки очень плачевно, если бы в эту трагическую ситуацию не вмешался глава администрации г. Донецка Кулемзин Алексей Валерьевич.

Чтобы спасти животное был разработан многошаговый план, с установкой задвижек для ограничения её перемещения и с привлечением специалистов по отлову животных. И он увенчался победой! Собака была спасена из плена.

Малышка, а теперь уже Мышка, стала подопечной Донецкого приюта для бездомных животных «4ЛАПКИ». По словам Ирины Волик, спасенная пока пребывает в сильном стрессе и оцепенении. Для неё все ново и страшно. Только за вчерашний день она получила столько информации, сколько не получала за всю свою жизнь. Но самое главное – ее жизнь уже вне опасности.

Все желающие могут помочь приюту «4 ЛАПКИ», ведь содержание собак — это ежедневные расходы на лечение, кормление животных, а также ремонт вольеров.

Реквизиты приюта «4 ЛАПКИ»: Сбербанк 5469 5200 2527 6023 Волик Ирина ПриватБанк 5168 7554 4292 9671 Виктория Гречко PayPal: kondratuk.igor88@gmail.com

Адрес: г.Донецк, ул.Куприна 119в (м-н Мирный, бывший склад игрушек) Контакты: 0713280248

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