Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 октября 2020 года: Республика отправила в Россию заявку на получение вакцины от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 153 жителя, а 17 – умерли. За это время только 21 жителя выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлено 153 случая заболевания COVID-19. Пациентам оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 4905. На лечении сейчас находятся 2284 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 2297. Из них 21 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 17 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 57 до 87 лет и женщины в возрасте от 29 до 83 лет. Общее количество умерших – 324.

Также за сутки выявлено 210 случаев пневмоний, 98 человек госпитализировали. Всего на лечении 1653 пациента с пневмониями, из них 396 на кислородной поддержке.

Ситуация с ростом заболеваний короновирусом стала темой сегодняшнего брифинга и.о. министра здравоохранения Республики Александра Оприщенко. Он сообщил, что ДНР отправила в Российскую Федерацию заявку на получение российской вакцины от коронавирусной инфекции.

- Мы отправили заявку в Российскую Федерацию, ждем одобрения и возможных поставок. По срокам сказать не могу, — отметил Оприщенко.

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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