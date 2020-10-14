В школах ДНР ввели занятия по дзюдо

Учителя физкультуры проходили обучение в СК "Олимпийский" две недели. Фото: Федерация дзюдо ДНР

С этого года в школах Донецкой Народной Республики введена образовательная программа «Дзюдо в школу», основанная на стандартах Российской Федерации. На уроках физкультуры ученикам с 4 по 11 класс в течение 7 учебных часов преподают основы самостраховки, которые взяты из дзюдо. На первом этапе программа «Дзюдо в школу» запущена в 93 школах (всего в ДНР 540 общеобразовательных учреждений), где есть мягкое напольное покрытие.

- Самостраховка – это короткий раздел дзюдо, - объясняет нам заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов. – Специально подготовленные учителя физкультуры учат правильно падать, совершать определенные кульбиты, что может пригодиться, прежде всего, зимой во время гололеда. Это то, что может уберечь наших детей от травм.

Владимир Николаевич успокоил родителей, которые думают, что теперь на уроках физкультуры их чад учат высоким броскам.

- Это не борьба в стойке, - подчеркнул он.

Владимир Антонов уже посетил ряд школ, где внедряется эта программа.

- Раньше уроки физкультуры у многих школьников не вызывали интереса, подтягивание, бег, отжимания и прыжки не всем близки по духу. Сейчас экзотика внесла особый интерес к занятиям. Ребята приходят на физкультуру в красивых кимоно, подтянутые, с желанием изучать этот новый для них вид спорта. Кто захочет глубже освоить его, смогут записаться в секцию дзюдо, - рассказал президент федерации дзюдо.

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