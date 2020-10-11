Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 октября 2020 года: В Республике школьников после каникул отправят на дистанционное обучение

26 октября школьники ДНР не сядут за парты после каникул, а сразу уйдут на дистанционное обучение Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 86 жителей, а восемь – умерли. За это время только 3 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлено 86 случаев заболевания COVID-19. Пациентам оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 4556. На лечении сейчас находятся 2029 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 2238 человек. Из них 3 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 8 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 69 до 82 лет и женщины в возрасте от 71 до 79 лет. Общее количество умерших – 289.

Тем временем, руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющие в ДНР образовательные услуги, с 12 октября обязаны перейти в режим дистанционного обучения.

- С 12 октября и до особого распоряжения обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, – сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Напомним, что школы ДНР ушли на осенние каникулы с 5 по 25 октября, а вузы, техникумы и колледжи уже находятся на дистанционном обучении. Поэтому школьники, скорее всего, не сядут за парты 26 октября, а сразу перейдут на дистанционное обучение.

Также в Межведомственном оперативном штабе обратили внимание руководителей министерств, госорганов, организаций и предприятий всех форм собственности, глав администраций городов и районов ДНР на необходимость обязательного обеспечения в подчиненных и курируемых учреждениях, организациях, предприятиях, независимо от форм собственности, оргмероприятий по предупреждению распространения COVID-19. Причем данные мероприятия должны быть доведены до сведения каждого работника под личную роспись и неукоснительно лично контролироваться ответственными лицами из числа руководителей.

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