Необычно много заболевших: В Республике COVID маскируется под простуду

Во время второй волны коронавируса только маски и социальная дистанция могут уберечь от заболевания Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Республике из-за второй волны коронавируса на дистанционку перевели даже детские кружки и спортивные секции. Небывалый рост количества заболевших – каждый день медики выявляют коронавирусную инфекцию COVID-19 у больше чем ста человек.

- Сейчас болеют те, у кого еще не было коронавируса, - сообщила «КП» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

НЕОБЫЧНО МНОГО ПРОСТУЖЕННЫХ

В Республике зафиксирован и подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным санэпидслужбы, за неделю заболело больше чем полторы тысячи жителей.

Татьяна Филиппова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Этот показатель ниже эпидемиологического порога в два раза, - комментирует Татьяна Ильинична. - Но у нас всегда в это время уровень заболеваемости ОРВИ был в три-четыре раза ниже, чем сейчас.

Эпидемиологи связывают нехарактерный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями уже в октябе с распространением COVID-19.

- У нас обычно сезонный подъем простудных заболеваний всегда приходился на ноябрь, - подчеркивает ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний. – Сейчас нередко у заболевших ОРВИ поднимается высокая температура и до их госпитализации успевает развиться пневмония. Анализ на коронавирус у таких пациентов чаще всего оказывается положительным. А случаев гриппа у нас пока не было.

Специалисты не знают, как дальше поведет себя новая коронавирусная инфекция. Возбудители коронавируса и гриппа будут циркулировать одновременно. Так могут формироваться смешанные инфекции и тяжелые осложнения. Вплоть до летальных исходов.

- Организму придется бороться сразу с двумя возбудителями, не у каждого человека иммунитет сможет перестроиться с одной инфекции на другую. Спасительные антитела будут вырабатываться очень медленно, - пояснила Татьяна Ильинична.

Прогнозы инфекционистов на развитие ситуации диаметрально противоположные. Одни считают, что COVID-19 полностью вытеснит ОРВИ. Другие – прогнозируют еще большую вспышку простудных заболеваний.

НАЧАЛАСЬ ПРИВИВОЧНАЯ КОМПАНИЯ

На днях в учреждения здравоохранения ДНР поступили первые 20 тысяч доз российской вакцины «Совигрипп» против актуальных штаммов гриппа (всего заказано 150 тысяч доз). Вакцина без консервантов, практически не дает побочных эффектов.

- В первую очередь прививаем медицинских работников и маленьких детей, в том числе в детских домах, школах-интернатах и домах малютки, - сообщила Татьяна Филиппова.

Ожидается, что остальная вакцина из Российской Федерации в Республику поступит со следующим гуманитарным конвоем в конце октября. Медики планирую завершить прививочную компанию до начала всплеска заболевания в декабре.

По данным Всемирной организации здравоохранения, у нас будут циркулировать четыре новых штамма гриппа А и В: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия). Ими жители ДНР никогда не болели и от них не прививались.

ВОЗ прогнозирует эпидемию высокой интенсивности. Новые штаммы гриппа А легко передаются и могут вызывать даже пандемии. При этом вирусы типа В менее агрессивны, они способны вызвать локальные вспышки заболеваемости.

ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ ЗА ТРИ ДНЯ

Самое грозное осложнение гриппа – это скоротечная пневмония (она развивается в течение трех дней, до недели) и протекает очень тяжело. Циркулирующий в крови коронавирус вызывает такую же - протекающую очень быстро - тяжелую пневмонию, от которой нередко умирают.

Наибольший риск заболеть COVID-19 и гриппом существует в общественном транспорте, кинотеатрах, торговых центрах. Если ехали в транспорте с чихающим человеком, то, придя домой, тщательно вымойте руки, умойтесь, промойте нос и только после этого снимайте одежду и занимайтесь домашними делами.

Сейчас нужно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию – не меньше метра (а лучше – полтора-два). Не забывайте укреплять иммунитет. Делайте утреннюю гимнастику, гуляйте на свежем воздухе, вовремя ешьте (фрукты, овощи и мясо обязательны) и высыпайтесь.

На случай, если испытаете недомогание, а температура у вас будет высокой, в Республике работает круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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