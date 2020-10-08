Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец – о грядущем отопительном сезоне: Порывы теплотрасс неизбежны, но крупных аварий не будет

Сергей Сергеевич объехал с проверкой все объекты теплоснабжающих компаний, где еще не завершили ремонтировать сети Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас подготовка к отопительному сезону в ДНР подходит к завершению. Коммунальщики зарывают котлованы – впервые за многие годы им кое-где удалось поменять даже магистральные трубы большого диаметра.

ТЕПЛО БУДЕТ У ВСЕХ

- За год поставили больше 100 километров новых труб теплоснабжения, - сообщил во время «Прямой речи» на телеканале «Оплот» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец. – Тепловые сети практически уже готовы, коммунальные предприятия завершат последние приготовления до 15 октября.

Сергей Сергеевич объехал с проверкой все объекты теплоснабжающих компаний, где еще не завершили ремонтировать сети. Фото: Минстрой

Однако износ теплотрасс сейчас составляет от 70 до 90 процентов. И министр не стал кривить душой, отвечая на вопросы о возможных авариях в лютую стужу.

- Порывы неизбежны, - сказал он.- Но слабые места мы учли. Так что, как и в прошлый отопительный сезон, крупных аварий не будет!

Сергей Наумец сообщил, что возможные аварии будут устранять оперативно.

- Материалов для этого предостаточно! К тому же на складе Минстроя есть аварийный запас, его комплектуем каждый год. С теплом будут все, - отметил министр.

НУЖНА ГОСПОДДЕРЖКА

Вместе с тем, сейчас жители нередко жалуются, что текущие аварии на сетях устраняют не всегда вовремя.

- Не хватает рабочих рук. Штат коммунальных предприятий укомплектован всего на 50-55 процентов. Все сразу сделать невозможно, - рассказал Сергей Сергеевич. - Исправить ситуацию можно только целевой государственной поддержкой коммунальных и жилищных предприятий.

Жители Республики дают себе отчет, что качество коммунальных услуг напрямую зависит от их оплаты.

- За первые три месяца этого года из-за ситуации с коронавирусом платежи коммунальным предприятиям снизились до 79 процентов, но на сегодня уже выросли до 85 процентов (это на 5 процентов меньше, чем было в прошлом году), - сообщил Сергей Наумец.

В связи с высокой степенью износа инфраструктуры дополнительные ремонтные работы на объектах будут продолжаться, пока позволит погода. Минстрой держит ситуацию на контроле, решая возникающие вопросы совместно с администрациями городов и районов.

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