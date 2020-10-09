Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 октября 2020 года: За сутки выявили рекордное число заболевших

В ДНР вторая волна коронавируса нарастает: показатель за сутки увеличился больше чем в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 4362 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 7 октября, выявлено 200 случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 22. Кроме того, зарегистрировано 16 летальных случаев – мужчины в возрасте 75 и 62 лет и женщины в возрасте от 50 до 96 лет, - говорится в сообщении Минздрава.

Сейчас от коронавируса в Республике лечатся 1863 пациента, выписаны – 2228 человек. За все время не справились с болезнью 271 человек.

Всего в мире на утро 9 октября 36 755 449 подтвержденных заболевших COVID-19 (+94 625 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 7 октября всего выявлено 250 538 инфицированных (+5 804 случая за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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