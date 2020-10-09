«2014 год был самым честным»: как живут дончане на седьмом году ни мира, ни войны

Машзавод в Ясиноватой - памятник "любви" Украины к Донбассу Фото: Юлия АНДРИЕНКО

ГЛАВА 1

Не хотим быть бедными родственниками

Без поездок за пределы республики не чувствуешь, как стремительно меняется мир вокруг. Когда-то развитый передовой Донбасс остается в стороне. Это понимаешь, выезжая в РФ. Один комендантский час, равного которому нет в мире, чего стоит! Дончане привыкли, что к вечеру жизнь в городе постепенно замирает: уже после 20.00 сложно уехать в отдаленные районы, а в 22.00 закрываются все магазины и аптеки. И даже выезжая в города, где нет комендантского часа, с сумерками мы спешим домой.

Розы в "красной зоне" Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Необязательно ехать в Москву или Питер, чувствуешь свою неполноценность, какую-то ущербность в любом городе России, - признается моя коллега. - Мы разучились пользоваться расчетными карточками, покупать билеты на поезд или самолет. Однажды поделилась мыслями со своими друзьями из России: наши дети не знают, что такое самолеты и железная дорога. На что услышала утешение, мол, не грусти, скоро станете Россией, а тут есть прекрасный вокзал в Ростове и новый аэропорт Платов. Они искренне это говорили, желая меня приободрить и не понимая, что у дончан была своя прекрасная железная дорога и свой современный аэропорт. Мы хотим быть с Россией, но это не значит, что нужно свое забыть.

"Урожай" в прифронтовом Зайцево Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В этом все дончане. Есть в нас гордость и боль за родное. Отсюда и настроение - «врешь, не возьмешь!», которое позволяет держаться все годы войны. Это и чистые улицы, и розы, которые цветут с весны до глубокой осени, и аншлаги в театрах и филармонии, взять билеты в которые можно, разве что отстояв большую очередь за месяц до показа. Драмтеатр за годы войны открыл еще одну сцену на Садовом, которая позволяет хоть как-то удовлетворить желания всех жаждущих театралов. На афишах Донбасс Оперы - балет «Спартак», мистерия «Carmina Burana», опера «Аида». В сентябре Донецк провел крупный фестиваль фантастики, на который съехались около сотни писателей из России.

Разве о такой старости они мечтали? Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Страшен и прекрасен был год 2014-й

Находясь в центре Донецка, сложно догадаться, что это военный город. Тем не менее, на окраинах еще бывают слышны взрывы.

- Последнее перемирие, объявленное 27 июля, не позволяет нашим солдатам давать адекватный ответ. Украина же ведет себя хитро и подло, работают снайперы, чуть ли не каждый день по неофициальной информации - погибшие защитники республики. Но это, конечно, не тот ужас с массовыми жертвами, что был в 2014 году, когда под огнем находились дома мирных жителей. Сейчас обстрелы редкие, страдают окраины Донецка, Горловки, - рассказывает мне донецкий волонтер Андрей Лысенко, который все годы войны помогает выжить людям в «красных зонах», где в сотнях метров от домов позиции украинских военных.

Дядя Саша из обстреливаемых Трудовских выживает благодаря волонтерам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сейчас обстрелы идут исподтишка - не такие, которые могли бы снова обратить внимание всего мира на Донбасс. Тем временем, когда продолжается его ползучее уничтожение Украиной. Когда-то мне казалось, что нет ничего страшнее войны. Теперь я понимаю, что еще страшнее - это бесконечное перемирие, сжирающее любые надежды.

Город-герой. Фото: Евгении Ка

- Война стала вязкой, как Сурков написал - она состарилась. Огонь войны был в 2014 году, мне кажется еще сильно горел в 2016, а теперь это только угли и что-то тлеет, и все равно есть жертвы! Эта война давно не нужна никому. И мало кто уже четко может сказать - у кого какие идеалы этой войны. У многих дончан - надежда, но основана эта надежда не на чувстве скорого развития и благополучия, а скорее на чувстве безысходности и конечно безмерного желания войти наконец то в состав России. Обрести защиту. Пожалуй, 2014 год был честным, - рассказывает адвокат Алексей Жигулин. - Один человек мне тогда в самом разгаре так и сказал - у вас сейчас честное время, вы не понимаете. Часто вспоминаю тот ночной разговор. Я не верил тогда, конечно.

Дети войны. Фото: Евгении Ка

В Россию - медленно и верно

На сегодня более 163 тысяч человек в ДНР уже получили гражданство РФ. Немного, если учитывать, что только в нашей республике проживают не меньше 2 миллионов жителей. И задержка не только из-за количества желающих. Для того, чтобы получить российский паспорт, необходимо вначале получить паспорт республиканского образца. Мне, с авдеевской пропиской, для этого необходима регистрация на фактической территории ДНР, несмотря на то, что границами Республики признаны те, которые были на 7 апреля 2014 года, то есть и моя Авдеевка туда входит тоже. Приходится искать тех, кто согласен тебя зарегистрировать или соглашаться на временную регистрацию в общежитии. Очередь на паспорт ДНР уже расписана на 2022 год!

Свой выбор дончане сделали еще в 2014 году. Фото: Евгении Ка

Есть тут еще один нюанс. Молодежь, уставшая от бесконечной войны, нищеты и комендантского часа, получив паспорт РФ, спешит уехать отсюда. Выезжают лучшие, работоспособные. Да и не только молодежь. А с чем останется Донбасс?

В Коминтерново в сотнях метров от позиций ВСУ не осталось ни одного ребенка Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Посмотри вокруг. На всех когда-то работающих зданиях вывески: «Аренда», повсюду сэконд-хенды и аптеки. Вот и весь бизнес. При российских ценах средняя зарплата в ДНР составляет около 15 тысяч рублей, а то и меньше, - говорит мой знакомый, выехавший в Калугу. - Я системщик, технолог, промышленник. Мне семью кормить надо. А что тут у нас осталось из рабочей промышленности?

Шесть лет надежды. Фото: Евгении Ка

И все же надежда остается. При всех перспективах в России, я сознательно не хочу уезжать из Донбасса, хотя такая возможность есть. Здесь чудесный климат, отзывчивые люди, а сколько рабочих мест появится, когда мы будем отстраивать аэропорт и разбитые дома?! Когда-то это будет, я верю. Нужно только найти способ окончить войну и бескровно вернуть остальной Донбасс.

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