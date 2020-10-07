«Мы не будем, как Украина, устраивать пляски на костях, но и сочувствия – мало»: Как дончане отреагировали на крушение украинского самолета с курсантами

Наверное, дончане, как никто, имеют право на ненависть, но не стали злорадствовать по поводу трагедии, уподобляясь украинцам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вдруг в повседневной жизни происходят события, которые становятся своеобразными маркерами состояния нашего общества. Таковым стало крушение Ан-26 под Харьковом, в котором погибли 26 человек - курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Этих мальчишек готовили эффективно убивать нас!

Мнения дончан относительно авиакатастрофы разделились, но среди них я ни разу не встретила злорадства, ликования и радости. В Донбассе научились относиться к смерти уважительно.

- Сам по себе факт гибели курсантов, молодых людей, военных - прискорбен. Два десятка закрытых гробов вместо юных, цветущих пацанов - горе. Для родителей, в первую очередь, - рассуждает блогер, дончанка Женя Мартынова. - Но я это все воспринимаю исключительно в контексте событий, которые длятся седьмой год. Это не четырнадцатый! И пацаны осознанно шли учиться бомбить кого? Да Донбасс или Россию, других вариантов нет. При том, что о бомбежках и обстрелах они знают не абстрактно, из кадров фильмов о Великой Отечественной, а из хроник Донбасса, от которого до Харькова - шаг отступить! Горящие руины наших городов, растерзанные тела детей и стариков - этим переполнены ленты, это вдохновляло героев на выполнение служебного долга. Какие, к черту, мечты о небе? Те, кому нравится небо пойдут в гражданскую авиацию. Господь, видимо, был милостив - и забрал их безгрешными, пока они не успели замарать себя по локоть в крови.

Машзавод Ясиноватой познал на себе всю "любовь" Украины Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На седьмом году войны, знаете ли, очень сложно сохранить в себе человечность. Когда перед глазами твой растерзанный город, а в памяти друзья и одноклассники, которые никогда уже не состарятся, поневоле мир становится черно-белым, где - либо враг, либо – друг. Однажды приходит понимание, что предлагаемая новая реальность затягивает тебя и ты не замечаешь, как становишься зомби, мыслящим штампами и ярлыками. И чем тогда ты отличаешься от наших противников на Украине, которые именно такой процесс расчеловечивания прошли по отношению к нам, начиная от ярлыков и оканчивая убийством?

Мертвые тянутся к живым

А вскоре стало известно, что один из погибших – сын летчика, штурмана Игоря Скочкова, сбитого в июне 2014 года на самолёте Ил-76 вблизи столицы ЛНР при попытке доставить в Луганский аэропорт десантников ВСУ с военной техникой и боеприпасами.

- Становясь военным, человек навсегда подписывает контракт с совестью, прежде всего. Если конечно, такого человека можно отнести к здоровому большинству. И маньяки-убийцы - чьи-то дети. Военный летчик, в потенциале - убийца. Мой дед покойный, летчик истребитель. Но у него все просто было по части идеологии. Враг был настоящим, убийство оправдано жизнями матери, жены и детей за его спиной. Не надругаться над памятью погибших - норма, но сегодня, у донбассовцев, немного поводов для искреннего, настоящего сочувствия, - говорит жительница Донецка, художник-иллюстратор Евгения Ковалец.

Дончане знают цену жизни и потому радоваться чужой смерти не могут Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Они могли бы стать нашими союзниками

Поделюсь мнением действующего военного ДНР, который как раз родом из Харькова, свезло пообщаться на следующий день после катастрофы. Он с 2014 года в строю, сын был в украинском плену три года, довелось пережить им всякого. И знаете, что он сказал по этому крушению?

- Это чьи-то дети и точка. И если так случилось, что эти дети не в наших рядах и воюют против нас, так значит это мы виноваты, что они не стали нашими соратниками. Не сделали все, что от нас зависело, - считает Батя Харьковский. Вот так лаконично и просто. Может этим мы, дончане, и отличаемся от наших врагов?

- Это трагедия. И неважно из-за чего она произошла. Ошибка пилота, старый самолет или случайность – сказал Алексей Жигулин адвокат, глава фракции «Свободный Донбасс» в Народном Совете ДНР. - Что касается того, что погибли курсанты, а значит военнослужащие нашего противника, воюющего с нами государства - военные погибают на войне, а то что случилось это трагедия, катастрофа. В любом случае случившееся - не повод для цинизма.

Мне ясно одно, что молодёжь там, на Украине, мы теряем. Да и не только там. Один Донбасс, оставленный под Украиной чего стоит! И процесс этот был начат не сегодня, а еще в 90-х и даже раньше.

На большей части Донбасса, а под ДНР его осталось не более 30%, сейчас воспитывается свежее племя, для которых Россия – оккупант, а Путин – враг. Думаете, слишком будут сильны там у молодежи стремления разобраться, если уже с этого года на Украине (и в оставленном нами Донбассе!) не осталось ни одной русскоязычной школы, на уроки к детям приходят атошники, а история извращена в угоду Западу? Воистину, хочешь победить врага, воспитай его детей.

Это обычный магазин в обстреливаемом Донбассе Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Не эти, так другие

- Помню, как Украина радовалась, когда в авиакатастрофе погиб полный состав ансамбля имени Александрова вместе с Доктором Лизой. И ведь это были не военные! Как там же ликовали по поводу гибели одесситов в Доме Профсоюзов. Что касается меня, я не скорблю по этим погибшим, но и радости не испытываю. Толку от глупых ликований, когда этим 26-ти на смену придут сотни и тысячи, ведь война седьмой год не прекращается, - говорит пенсионер из прифронтового Октябрьского Александр Антонов.

И если 10 лет назад враги - это было где-то далеко, то сейчас их нам взращивают буквально под боком – Харьков, Мариуполь, Авдеевка. Таких же русскоязычных и славянской внешности. Что с ними будем делать через какое-то время? Или они будут делать с нами? Уничтожать? То есть нам оставили единственную возможность – убивать друг друга. Ведь повестка дня тем временем не меняется. Мы сделали ставку на сиюминутные интересы, Запад – на поколение вперед и не прогадал.

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