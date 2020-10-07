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Политика

«Мы не будем, как Украина, устраивать пляски на костях, но и сочувствия – мало»: Как дончане отреагировали на крушение украинского самолета с курсантами

Мнения жителей Республик относительно авиакатастрофы под Харьковом разделились
Юлия АНДРИЕНКОЮлия АНДРИЕНКО
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Наверное, дончане, как никто, имеют право на ненависть, но не стали злорадствовать по поводу трагедии, уподобляясь украинцам

Наверное, дончане, как никто, имеют право на ненависть, но не стали злорадствовать по поводу трагедии, уподобляясь украинцам

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вдруг в повседневной жизни происходят события, которые становятся своеобразными маркерами состояния нашего общества. Таковым стало крушение Ан-26 под Харьковом, в котором погибли 26 человек - курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Этих мальчишек готовили эффективно убивать нас!

Мнения дончан относительно авиакатастрофы разделились, но среди них я ни разу не встретила злорадства, ликования и радости. В Донбассе научились относиться к смерти уважительно.

- Сам по себе факт гибели курсантов, молодых людей, военных - прискорбен. Два десятка закрытых гробов вместо юных, цветущих пацанов - горе. Для родителей, в первую очередь, - рассуждает блогер, дончанка Женя Мартынова. - Но я это все воспринимаю исключительно в контексте событий, которые длятся седьмой год. Это не четырнадцатый! И пацаны осознанно шли учиться бомбить кого? Да Донбасс или Россию, других вариантов нет. При том, что о бомбежках и обстрелах они знают не абстрактно, из кадров фильмов о Великой Отечественной, а из хроник Донбасса, от которого до Харькова - шаг отступить! Горящие руины наших городов, растерзанные тела детей и стариков - этим переполнены ленты, это вдохновляло героев на выполнение служебного долга. Какие, к черту, мечты о небе? Те, кому нравится небо пойдут в гражданскую авиацию. Господь, видимо, был милостив - и забрал их безгрешными, пока они не успели замарать себя по локоть в крови.

Машзавод Ясиноватой познал на себе всю "любовь" Украины

Машзавод Ясиноватой познал на себе всю "любовь" Украины

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На седьмом году войны, знаете ли, очень сложно сохранить в себе человечность. Когда перед глазами твой растерзанный город, а в памяти друзья и одноклассники, которые никогда уже не состарятся, поневоле мир становится черно-белым, где - либо враг, либо – друг. Однажды приходит понимание, что предлагаемая новая реальность затягивает тебя и ты не замечаешь, как становишься зомби, мыслящим штампами и ярлыками. И чем тогда ты отличаешься от наших противников на Украине, которые именно такой процесс расчеловечивания прошли по отношению к нам, начиная от ярлыков и оканчивая убийством?

Мертвые тянутся к живым

А вскоре стало известно, что один из погибших – сын летчика, штурмана Игоря Скочкова, сбитого в июне 2014 года на самолёте Ил-76 вблизи столицы ЛНР при попытке доставить в Луганский аэропорт десантников ВСУ с военной техникой и боеприпасами.

- Становясь военным, человек навсегда подписывает контракт с совестью, прежде всего. Если конечно, такого человека можно отнести к здоровому большинству. И маньяки-убийцы - чьи-то дети. Военный летчик, в потенциале - убийца. Мой дед покойный, летчик истребитель. Но у него все просто было по части идеологии. Враг был настоящим, убийство оправдано жизнями матери, жены и детей за его спиной. Не надругаться над памятью погибших - норма, но сегодня, у донбассовцев, немного поводов для искреннего, настоящего сочувствия, - говорит жительница Донецка, художник-иллюстратор Евгения Ковалец.

Дончане знают цену жизни и потому радоваться чужой смерти не могут

Дончане знают цену жизни и потому радоваться чужой смерти не могут

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Они могли бы стать нашими союзниками

Поделюсь мнением действующего военного ДНР, который как раз родом из Харькова, свезло пообщаться на следующий день после катастрофы. Он с 2014 года в строю, сын был в украинском плену три года, довелось пережить им всякого. И знаете, что он сказал по этому крушению?

- Это чьи-то дети и точка. И если так случилось, что эти дети не в наших рядах и воюют против нас, так значит это мы виноваты, что они не стали нашими соратниками. Не сделали все, что от нас зависело, - считает Батя Харьковский. Вот так лаконично и просто. Может этим мы, дончане, и отличаемся от наших врагов?

- Это трагедия. И неважно из-за чего она произошла. Ошибка пилота, старый самолет или случайность – сказал Алексей Жигулин адвокат, глава фракции «Свободный Донбасс» в Народном Совете ДНР. - Что касается того, что погибли курсанты, а значит военнослужащие нашего противника, воюющего с нами государства - военные погибают на войне, а то что случилось это трагедия, катастрофа. В любом случае случившееся - не повод для цинизма.

Мне ясно одно, что молодёжь там, на Украине, мы теряем. Да и не только там. Один Донбасс, оставленный под Украиной чего стоит! И процесс этот был начат не сегодня, а еще в 90-х и даже раньше.

На большей части Донбасса, а под ДНР его осталось не более 30%, сейчас воспитывается свежее племя, для которых Россия – оккупант, а Путин – враг. Думаете, слишком будут сильны там у молодежи стремления разобраться, если уже с этого года на Украине (и в оставленном нами Донбассе!) не осталось ни одной русскоязычной школы, на уроки к детям приходят атошники, а история извращена в угоду Западу? Воистину, хочешь победить врага, воспитай его детей.

Это обычный магазин в обстреливаемом Донбассе

Это обычный магазин в обстреливаемом Донбассе

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Не эти, так другие

- Помню, как Украина радовалась, когда в авиакатастрофе погиб полный состав ансамбля имени Александрова вместе с Доктором Лизой. И ведь это были не военные! Как там же ликовали по поводу гибели одесситов в Доме Профсоюзов. Что касается меня, я не скорблю по этим погибшим, но и радости не испытываю. Толку от глупых ликований, когда этим 26-ти на смену придут сотни и тысячи, ведь война седьмой год не прекращается, - говорит пенсионер из прифронтового Октябрьского Александр Антонов.

И если 10 лет назад враги - это было где-то далеко, то сейчас их нам взращивают буквально под боком – Харьков, Мариуполь, Авдеевка. Таких же русскоязычных и славянской внешности. Что с ними будем делать через какое-то время? Или они будут делать с нами? Уничтожать? То есть нам оставили единственную возможность – убивать друг друга. Ведь повестка дня тем временем не меняется. Мы сделали ставку на сиюминутные интересы, Запад – на поколение вперед и не прогадал.

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