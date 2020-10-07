«В условиях улицы многие наши питомцы были обречены на гибель»: В приюте «ПИФ» выхаживают даже безнадежных собак

Как бы хорошо не ухаживали за собаками в приюте, каждая из них ждет своего любящего хозяина Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В приют «ПИФ» мы приезжаем после обеда. Многоголосый лай почти 800 питомцев несется к нам из вольеров.

Октябрьское солнце в Донбассе еще достаточно щедрое, под ним греются в пожухлой траве собаки, некоторые с любопытством рассматривают нас.

- Сейчас на выгуле у нас находится стационар – ветераны приюта и инвалиды, - поясняет руководитель приюта «ПИФ» Виктория Васильева. – Многие из них еще достаточно молоды, но получили травмы, оставившие их до конца дней калеками.

Бублик мог только ползать

Легко пристроить породистое, молодое, здоровое животное. Такие, как правило не задерживаются в приюте. Другое дело, когда пес травмирован и останется инвалидом на всю жизнь.

- Вот Бублик. Вы фотографируйте его скорее, а то он у нас парень резвый, только отпустишь - ускачет, - предупреждает сотрудник приюта Юлия Небаба. И действительно, пес, освободившись от Юлиных рук, мгновенно убегает, лапы его странным образом деформированы, так, что он прыгает при каждом шаге, тем не менее, это не мешает ему уверенно передвигаться.

Никто не знает, что с ним приключилось – то ли попал под машину, то ли был избит злыми людьми.

Бублик не мог ходить, а только ползал. Сейчас об этом сложно догадаться Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Нам сообщили, что в одном из донецких дворов ползает несчастная собака, которая при попытке встать, заваливается на бок и кувыркается, - рассказывает Юля. – При осмотре оказалось, у животного травмированы связки передних лап. Гарантий благополучного исхода операции никто не давал, но наш врач Андрей Евгеньевич заменил травмированные связки на искусственные. Понадобилась не одна операция, но теперь Бублик у нас вполне самостоятельный парень. Верим, что и для него найдется любящая семья.

Собирали как конструктор

Есть в приюте собака по кличке Рекс, но сотрудники ее зовут Креветочкой. Просто, когда она ложится, то складывается словно креветка хвост. Лапы у собаки не гнутся, в них заменены суставы.

- Его собирали, как «Лего». Пришлось сделать резекцию тазобедренного сустава, искусственно замкнуть суставы задних лап, иначе бы он совсем не ходил. Лапы теперь у него не гнутся, но это не мешает ему бегать, прыгать, воровать еду у сотрудников, быть зачинщиком всяких приключений и спать, как креветочка, - говорит Юля.

Таким же безнадежным поступил в «ПИФ» маленький черный котенок. У него висел сломанный хвост и были тяжело травмированы лапы.

- Стоял вопрос об ампутации, но наш врач сумел спасти лапки, хотя они навсегда останутся деформированными, - Юля гладит ласковую черную кошечку. - А вот хвост пришлось удалить. В остальном Лилит абсолютно здоровый котенок. А может и она растопит чье-то сердце и обретет дом?

Счет таким историям чудесного спасения идет уже на сотни – есть собаки, спасенные после огнестрелов, привязанные людьми в лесу и оставленными на верную смерть.

Зла на людей не держат

Среди них есть и легендарный Комбат, которого нанятые алкоголики скинули в мешке из окна многоэтажки, только потому, что он мешал своим громким лаем посещать одну из наливаек, расположившуюся в одной из многоэтажек в самом центре Горловки.

Горловский Комбат после того, что с ним сделали, сторонится мужчин Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Сколько он у нас, ни разу не проявил агрессии, - рассказывает Виктория Васильева. – Старается избегать только мужчин. Он не навязчив к людям, но бывает, выберет кого-то, подойдет и ткнется лбом, мол, ладно, можете погладить.

Комбат, который все это время прислушивался к беседе, вдруг из всей нашей компании выбрал мою 10-летнюю дочку и именно так, как только что рассказывала Виктория, подошел к ней и доверчиво ткнулся в колени. Если он и помнит, что с ним произошло, то зла на человечество точно не держит. Это не люди, которые могут годами носить камень за пазухой.

Приют по-прежнему нуждается в добрых «усыновителях», которые не побоятся брать животных из приюта, еще очень нужна помощь добровольцев для выгула собак.

А также постоянно необходимы средства на лечение и кормление животных:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга

WEB-Money:U264359439215 Гривна (UAH)?E835235950990 Евро (EUR),R509399475348 Российский рубль (RUB),Z258895404152 Американский доллар (USD)|Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru| QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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