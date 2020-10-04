Осенние школьные каникулы в ДНР 2020: Дети отдохнут с 5 до 25 октября

Изначально каникулы должны были длиться восемь дней. Фото: архив «КП»

Осенние школьные каникулы в ДНР 2020 не за горами. Министерство образования и науки внесло изменения в ряд приказов об организации учебного процесса в образовательных учреждениях Республики.

- Так, с 5 октября до 25 октября 2020 года в школах пройдут осенние каникулы, а средние профессиональные образовательные учреждения в этот период перейдут на образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Относительно вузов, то в них дистанционное обучение продлено до 25 октября 2020 года, - говорится в сообщении. Данные решения приняты с целью снижения темпов роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике.

Изначально каникулы должны были длиться восемь дней. Однако взамен станет короче отдых в зимой и осенью. Новогодние каникулы станут меньше на неделю - начнутся 31 декабря и закончатся 7 января (было с 28 декабря до 10 января). А учебный перерыв в марте начнется на день позже, вместо 21 марта (воскресенье) теперь он ожидается с 22 марта (понедельник).

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