Украинские боевики укрепляются возле единственной питьевой артерии Донбасса

Нередко мирные жители, проснувшись утром, замечают под окнами технику ВСУ. Фото: ВКонтакте

По данным республиканской разведки, в «серой зоне» поселка Шумы, где проходят магистральные водоводы единственного питьевого канала в Донбассе «Северский Донец - Донбасс», противник активно строит свои укрепления.

КИЕВ СОРВАЛ СОВМЕСТНУЮ ИНСПЕКЦИЮ

Представители обеих сторон в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня с наблюдателями ОБСЕ еще в сентябре собирались вместе проинспектировать поселок под Горловкой на наличие блиндажей возле канала «Северский Донец – Донбасс».

Но украинская сторона в последний момент сорвала совместную проверку обстановки в Шумах. Более того – боевики теперь оттуда чаще открывают огонь по Республике. Во время одного из недавних артударов украинские военные повредили канал. В окрестностях Шум он состоит из трех трубопроводов диаметром больше двух метров каждый. Глава администрации Горловки Иван Приходько заявлял, что утечка воды из канала была такой, что уже через час ремонтным бригадам требовались лодки, чтобы подобраться к месту ЧП. Чтобы вернуть воду в краны миллионов жителей, канал останавливали на несколько дней.

БЕСПИЛОТНИКИ ОБСЕ ГЛУШАТ

И все это при том, что в Донбассе сейчас новое перемирие. Запрещено стрелять из любого оружия, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Соответствующий документ предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

В Управлении Народной милиции заявили, что вооруженные формирования Украины с 27 июля, когда было объявлено очередное перемирие, больше ста пятидесяти раз безнаказанно нарушили его.

- Украинские вояки только первые несколько дней не обстреливали. А сейчас выстрелы слышны и днем, и особенно - ночью. Чаще всего работают из гранатометов. Прошлой ночью были попадания в крыши трех домов, - рассказал «КП» житель донецкого поселка Трудовские Федор Симонов.

Украинские военные нередко пригоняют бронетехнику, в том числе и танки, в жилые районы Донбасса. А чтобы уйти от ответственности, глушат беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ. Все факты нарушений военные эксперты ДНР документируют и предают в Международные организации и Генеральную прокуратуру Республики.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Донецкой Народной Республике признали экстремистской деятельность службы безопасности Украины и главного управление разведки министерства обороны незалежной. Такое решение вынес Верховный суд.

Генеральный прокурор ДНР Андрей Спивак подавал исковое заявление на основании материалов, подтверждающих экстремистскую деятельность СБУ и ГУР (в том числе их региональных структурных подразделений), результатом которой стали убийства командиров воинских частей Народной милиции, первого Главы Республики Александра Захарченко, а также совершение диверсий на объектах инфраструктуры и промышленности.

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