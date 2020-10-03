Война в Арцахе, конфликт в Донбассе: как может сказаться обострение обстановки на жителях республик

Прифронтовой поселок в Донецке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Люди в подвалах, свечи вместо ламп, дети спят на коленях у матерей - все это напоминает дончанам 2014 – 2015 годы и заставляют задуматься. Через 20 лет условного мира Нагорный Карабах вернулся в то состояние, в котором мы были 6 лет назад – это случайность или знак судьбы нам? Ведь еще год назад сравнение неопределенности Минских соглашений с ситуацией на границе Армении и Азербайджана встречало недоуменное – зачем-же о плохом и тупиковом – давайте говорить о перспективах!

Едем с таксистом через центр Донецка, брошенный ТЦ Белый Лебедь, магазины с надписью «Аренда» вместо вывесок. Горячий мужчина кавказской внешности не сдерживает эмоций - зачем нам все это? Когда будет нормальная жизнь?!

- Ну а Нагорный Карабах, - замечаю я, - уже и не стоит в повестке дня?

- Зачэм о плохом?! - восклицает водитель. Этот диалог был два года назад….

Арцах, или Нагорный Карабах снова в новостях. Там корреспоненты, которые снимали сюжеты о разрушениях Донбасса… Оттуда идут кадры, знакомые нам по началу войны в Донбассе. Многие дети республик, ровесники войны уже пошли в школу. А многие подростки уже и забыли об обстрелах. Жизнь в благополучных центральных районах в корне разниться от того, как выживают в прифронтовых зонах.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал ситуацию:

- Даже не сам ход военных действий, а их законченный и зарегистрированный финал – вот что сыграет внезапную роль в судьбе Донбасса. Сохранять ли ситуацию ни мира ни войны годами, или бросить тысячи людей в огонь наступления? Есть ли шанс политически закрепить результаты обострения, или все вернется к статусу Ante bellum – до обострения? Уже сейчас и в Украине и в Донбассе ветераны наших войн сравнивают события на Кавказе и делают выводы. Иногда для молодых офицеров доводят сценарии, как придется жить и умирать, если все это повториться у нас. А может и повториться. Переиграть игру, если есть козырные карты хотят на Украине многие, особенно если Зеленский снова станет комиком, а активисты майдана – недооцениваемыми «героями».

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