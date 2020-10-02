Депутат молодежного парламента ЛНР: Видны все признаки обострения боевых действий на нескольких участках фронта

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность обстрелов территории Луганской Народной Республики. По мнению депутата молодежного парламента ЛНР Алины Волковой, ВСУ готовятся к полномасштабным боевым действиям.

- Украинские военные впервые за долгое время усиливают обстрелы территории ЛНР, - говорит Волкова. - Видны все признаки обострения боевых действий на нескольких участках фронта. Если ВСУ не будут нарушать соглашения и сами не возобновят огонь, то Республики Донбасса и в дальнейшем будут соблюдать режим перемирия.

Алина Волкова отметила, что обычно за провокациями стоят украинские националисты.

- Усиление пропагандистских мероприятий в украинских СМИ вкупе с реальным обострением обстановки на линии соприкосновения может означать подготовку Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий в Донбассе и полную денонсацию достигнутых мирных соглашений, - сказала депутат.

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