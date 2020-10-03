Психотерапевт Виктор Смирненко: Напишите собственный Кодекс закона о труде

Работа на удаленке сначала казалась благом, а потом стала в тягость Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пока весь мир ждет «коллективного иммунитета», люди учатся жить в условиях повышенной готовности. Это когда даже поехать в транспорте и зайти в магазин становится проблемой. Психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко рассказал «Комсомолке» о своих наблюдениях , как люди справляются со страхом заболеть неизведанной болячкой.

- В первую волну многие испугались. Но страх жителей ДНР больше касался поездок на Украину. Моя знакомая не смогла поехать в Волновахский район похоронить сына. Двое суток пыталась, не пропустили. Соседи похоронили в долг, теперь она пытается прорваться, чтоб отдать им деньги, - рассказывает Смирненко.

- После двух недель «угрозы коронавируса» маски носить перестали. И даже возник такой термин «коронавирусные диссиденты»

- Это ни к чему хорошему не приведет. Транспорт, магазины – главные рассадники инфекции. Грипп, который сейчас грядет – не менее опасен, чем ковид. И нет ничего лучшего, чем соблюдать гигиенические нормы. Но тут нужно понимать , что эти шесть лет в плане психики не прошел для жителей республик даром. Разрушились родственные связи, потеряли жилье, деньги. Кажется, что вирус – меньшее, что с нами может случиться.

- А какие уроки вы извлекли из работы на удаленке?

- Нельзя работать там, где спишь. Нужно устроить рабочую зону и свой собственный Кодекс закона о труде. Оказалось, что на удаленке даже тяжелее работать, чем в офисе. Причина – не переключается мозг на домашнюю атмосферу и отдых. Отсюда – угнетенные состояния, депрессия. Кажется, что работаешь сутками, и на восстановление просто нет сил. Поэтому нужно выработать свой трудовой график. Без отдыха эмоциональное выгорание неизбежно.

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