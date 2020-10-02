Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 октября 2020 года: За все время Covid-19 выявлен у 3670 жителей

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 90 жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 90 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

- Согласно исследованиям, проведенным 1 октября, выявлено 90 случаев заболевания. – говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 17 человек.

- Кроме того, зарегистрировано 5 летальных случаев – мужчины в возрасте 67, 76, 80 и 89 лет и женщина в возрасте 58 лет, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике выявлена у 3670 жителей. Из этого числа 2123 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 210 летальных случаев. Лечение продолжают 1337 пациентов.

Тем временем, Межведомственный штаб рекомендовал руководителям организаций и учреждений всех типов и форм собственности перевести большую часть рабочего коллектива на дистанционную работу. А учреждения общего и среднего профессионального образования ДНР продолжат работу в штатном режиме

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов

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