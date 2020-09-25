Центральный Республиканский Банк не принимает некоторые гривны старого образца

Жители Донбасса смогут обменять выведенные из оборота деньги бесплатно в любом из банков в Украине Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Национальный банк Украины объявил об изъятии из обращения отдельных банкнот и монет украинской гривны старого образца. Об этом предупреждает Центральный Республиканский Банк (ЦРБ).

Так, с 01 октября 2020 года при осуществлении операций с наличными денежными средствами на территории Украины не будут приниматься в качестве средства платежа:

- банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образца до 2003 года всех годов выпуска;

- монеты номиналом 25 копеек независимо от года выпуска.

Ознакомиться с банкнотами всех номиналов образца до 2003 года всех годов выпуска можно на официальном сайте Нацбанка - https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/banknote/list

- До 30 сентября 2021 года физлица могут обменять указанные гривневые банкноты и монеты в любом из банков на территории Украины на банкноты и монеты всех номиналов, которые находятся на тот момент в обороте, без оплаты за проведение такого обмена. Уполномоченные украинские банки - Ощадбанк, Приват Банк, Райффайзенбанк Банк Аваль, ПУМБ, а также НБУ продолжат прием от физлиц изымаемых из обращения банкнот и монет до 30 сентября 2023 года, без оплаты за проведение такого обмена, - сообщили в пресс-службе ЦРБ.

В соответствии с Правилами организации и осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме, утвержденными Постановлением Правления ЦРБ Республики, банкноты и монеты, которые изъяты или изымаются из обращения банками-эмитентами (в данном случае Нацбанком Украины) не принимаются на территории Республики для осуществления валютно-обменных операций.

Ознакомиться с информацией об условиях обмена гривневых банкнот и монет старого образца можно на сайте Национального банка - https://bank.gov.ua/ua/news/all/moneti-nominalom-25-kopiyok-ta-banknoti-grivni-starih-zrazkiv-do-2003-roku-perestayut-buti-zasobom-plateju-z-01-jovtnya-2020-roku

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фоторепортаж: В Донецке любители отдыха на природе выбирают ботанический сад

Благо, синоптики обещают погожие деньки до конца октября (подробнее)