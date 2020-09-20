Как в Донецке прошел XXII фестиваль кузнечного мастерства

Огромная пальма величественно колышется, подвешенная на крепких цепях Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Целый день в парке Кованых фигур проходил уникальный ежегодный фестиваль, где собираются кузнецы и жители города, дабы не только посмотреть, но и попробовать, если не выковать свою жизнь, то хотя бы подковку на счастье.

Бдзынь и бдзынь - это не только кузнецы, даже девчонки махали здоровенным молотом Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

В этом году не было ковалей из Луганской Народной Республики и России. Однако, как гласит почти крылатое выражение, матч состоится в любую погоду. А погода очень даже способствовала – прохладный ветерок позволял подойти к раскаленному металлу вплотную и дети вставали в очередь, чтобы хоть разочек звонко стукнуть по наковальне.

А вот и «кузнечные» молодожены Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Меходуй – это еще не кузнец, но так интересно попробовать Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Главным событием в этом году стала установка кинетической скульптуры с ажурными листьями в честь 125-летия пальмы Мерцалова. Новая скульптура неспешно покачивается, а все торопятся сфотографироваться с новинкой и спрашивают друг-друга: для чего на ветвях небольшие металлические шайбочки, может кокосы? Автор скульптуры, Виктор Бурдук, председатель Гильдии кузнецов Донбасса, объяснил, что эти элементы просто балансиры, которые уравновешивают массу кованых листьев.

Вторая пальма в Донецке – изящество весом почти 170 кг Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

- Радует количество мастер-классов, - поделился впечатлениями дончанин Михаил Трушин. – Но парк действительно нуждается в ремонте, на гигантских весах, где так любят взвешиваться дети, почти отваливается дно. Все держится на голом энтузиазме, надеюсь, появятся спонсоры и парк заиграет новыми красками.

Мастер-классы собирали очередь. Здесь лепили горшки, там ковали подковы Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Многодетная мама, Виктория Грекова привела своих двоих детей, а третьего принесла на себе: сын очень хотел, чтоб показали сражение на мечах, ведь кузнецы даже в русских сказках любую нечистую силу могли победить.

Богдан Дрожжин жонглировал пудовыми гирями аки медовыми пряниками, которыми, кстати, в широком ассортименте торговали на фестивале Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Памятные монеты фестиваля чеканили прямо на глазах Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

- Ни пандемия, ни война не остановит наших кузнецов! – прокомментировал Юрий Кузнец. – Плохо, что не выделяют средств на содержание парка, но посмотрите, фестиваль отлично организован, много людей пришли посмотреть и принять участие, значит новым скульптурам быть!

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