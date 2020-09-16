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Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 сентября 2020 года: За сутки зарегистрировано пять летальных случаев

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 16 сентября 2020 года
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 2867 человек

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 2867 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 19 человек.

- Согласно исследованиям, проведенным 15 сентября, выявлено 19 случаев заболевания, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве Республики рассказали, что за сутки зарегистрировано пять летальных случаев.

- Скончались мужчины в возрасте 60, 54 и 82 лет и женщины в возрасте 85, 76 лет, - сказали в Минздраве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 2867 жителей. Из этого числа 1511 человек выздоровели и были выписаны их больниц. Зарегистрировано 168 летальных случаев. Лечение продолжают 1188 пациентов.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в ведомстве.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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