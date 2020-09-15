Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 сентября 2020 года: Лечение проходят 1174 пациента

Лечение от коронавируса в ДНР проходят 1174 пациента. Фото: Архив «КП»

За все время коронавирус в ДНР выявили у 2848 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 14 сентября, выявлено 24 случая заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписаны 54 человека, - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки от коронавируса в ДНР умерли пять человек.

- Мужчина в возрасте 79 лет и женщины в возрасте 58, 57, 87 и 70 лет, - констатируется в сообщении.

Сейчас в Республике в инфекционных стационарах лечение проходят 1174 пациента. За все время выздоровели 1511 человек, умерло - 163.

Всего в мире на утро 15 сентября 29 445 847 подтвержденных заболевших COVID-19 (+ 68 773 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: на 15 сентября всего выявлено 159 702 инфицированных (+2 905 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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