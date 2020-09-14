Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 сентября 2020 года: За все время выздоровели почти 1500 человек

В Республике жизнь вполне вернулась к прежнему ритму. Фото: Евгении Ка

Коронавирусную инфекцию в ДНР за сутки диагностировали у 14 человек. Таков результат первичных тестов.

- Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 12 сентября, диагностировано 14 случаев заболевания, — сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

По информации ведомства, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 2824 случая заболевания: выздоровели 1457 человек, 1209 проходят лечение, умерли 158.

Тем временем, на Украине прирост пациентов с COVID-19 за сутки — 2 476 человека. С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 154 335 человек, скончались 3178 пациентов.

По-прежнему остаются закрытыми границы с ЛНР и Украиной. Но в целом, жизнь в ДНР вернулась к привычному ритму: школьники и студенты посещают учебные заведения, в республике проводятся массовые мероприятия, а все заведения общественного питания открыты к посещению.

- Больше всего я боюсь, что опять вернется дистанционка, - говорит ученица 7 класса Елена Колонтай. - Алгебру, геометрию, физику и химию самому осваивать ой как непросто. Все остальное - переживу!

А значит, не теряют актуальности напоминания министерства здравоохранения ДНР о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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