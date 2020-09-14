Фестиваль кузнечного мастерства в Донецке 2020: что ждёт дончан

Виктор Бурдук с эскизом приза для будущего победителя кузнечного семиборья. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Уже в эту субботу, 19 сентября, всех дончан и гостей Донецка ждет традиционный фестиваль кузнечного мастерства, который состоится в Парке кованых фигур.

О том, как выживает парк, какие планы существуют по его сохранению в ЧАСТЬ 1

В мечтах - кузня в виде наковальни

Странная избирательность, почему-то пандемия не распространяется на праздники, концерты и фестивали, но каким-то непостижимым образом распространяется на парк. При этом я вижу, что в нем регулярно работают коммунальщики – метут листья, озеленяют клумбы, кронируют деревья. Но, видимо, всего этого мало для сохранности парка, ведь скульптуры требуют профессионального ухода. Все сломанные и поржавевшие фигуры Виктор Бурдук будет восстанавливать за свой счет.

Замыслов у кузнеца немало, но нужна поддержка. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В следующем году нашему парку исполнится 20 лет. Не знаю, с чем мы придем к нему. Давно мечтаю о том, чтобы в парке была кузня в форме наковальни, в ней можно было бы и мастер-класс показать гостям и жителям Донецка, - делится планами кузнец.

Когда кузнецы размещают баннер о готовящемся фестивале, срезают на реставрацию фигуры и фотографируют те, которые еще требуют «госпитализации», мы едем в кузню «Гефест». Когда-то здесь кипела жизнь, гудел огонь и били молоты, сейчас заказов нет, осталось всего несколько человек. Именно их силами на голом энтузиазме готовится будущий фестиваль.

Программа фестиваля. Фото: архив Виктора Бурдука

Двадцать второму фестивалю быть

- Что ждет дончан 19 сентября? – интересуюсь я.

- Открытие фестиваля состоится в субботу в 10.00 выступлением конного клуба «Татарсаль». Затем дончан ждут традиционные мастер-классы кузнецов, аллея мастеров, свадебный обряд, кузнечная каша братчина и многое другое. Из Тореза приедет наш силач, рекордсмен России, трехкратный чемпион России и Европы - Богдан Дрожжин. Если не помешает карантин, обещает прибыть почетный гость - победитель и призер международных кузнечных конкурсов, чемпион России по художественной ковке Александр Вихт. Это уникальный мастер, он умеет работать с квадратной трубой и листом, он покажет в воскресенье чудеса ковки всем желающим донецким кузнецам.

Стол настоящего творческого человека. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кроме того, в этом году мы проведем фестиваль по кузнечному семиборью. Мы его трижды проводили до войны, пора возвращать традиции. Это семь упражнений кузнечного мастерства, которые можно оценивать абсолютными величинами – миллиметрами, секундами и силой. Ведь любую работу мы оцениваем субъективно. Вот сделали семь роз, например, а пойми, какая лучше? Каждый выберет согласно своему вкусу. А тут все будет оцениваться судьями объективно с помощью измерений. И призом для чемпиона станет пальмовая ветвь с семью лепестками – по числу состязаний в семиборье.

Все семь элементов кузнечного семиборья, которое состоится на фестивале. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В 15.00 проведем молебен в нашей кованой часовне Космы и Дамиана. Вот вы скажите, где в мире есть такое? Часовни имени этих святых, безусловно, есть. А вот, чтобы кованые, да в парке кованых фигур, да еще действующие, такого я не вспомню. А в нашей часовне регулярно проходят молебны.

Стол Мастера. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В парке высадят «живую» пальму

- А сюрпризы готовите?

- А как же! Продолжая серию скульптур под общим названием «ХХI век – Время. Состояние. Рок», задумали стилизованную пальму – творческую копию пальмы Мерцалова. В этом году исполняется 125 лет с момента ее создания. Мы решили ее оживить и оказалось, что задача эта даже сложнее, чем я предполагал в самом начале. Пальма будет высотой 4 метра. А чтобы заставить трепетать ее листья, создать узлы соединения, шарниры, рассчитать вес, мы даже сотрудничали с профессором ДПИ Сидоровым Владимиром Анатольевичем, он консультировал нас по механике, вместе с ним ломали головы, писали формулы, чтобы воплотить задуманное мною.

Пальма будет живой, обещает кузнец. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Элементы будущей пальмы разрабатывались совместно с профессором ДПИ. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вы провели 22 фестиваля! А какой запомнился больше других?

- Одним из самых памятных, пожалуй, стал фестиваль в сентябре 2014 года. Первое массовое мероприятие в городе. Повсюду стрельба, мощнейший взрыв прозвучал прямо во время фестиваля на одном из донецких заводов, в небо поднялся белый гриб, а мы знай себе куем голубей мира. Люди подходили, обнимали и плакали. И я знаю, что дончане каждый год ждут наш фестиваль, есть в нем истинно донецкий дух.

Кузнецы готовят сюрприз городу. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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