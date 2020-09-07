Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 сентября 2020 года: Лечение от Covid-19 продолжают 1220 жителей

За все время коронавирус в ДНР был выявлена у 2686 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что в связи с проведением санобработки в лаборатории, исследования по выявлению коронавирусной инфекции не проводились.

- Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 6 сентября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республики была выявлена у 2686 жителей. Из этого числа 1318 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 148 летальных случаев. Лечение продолжают 1220 пациентов.

-По состоянию на 7 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, - рассказывают в здравоохранительном ведомстве ДНР. - Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

В Минздраве напомнили о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций.

- Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям в министерстве.

Продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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