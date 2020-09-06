Дончане жалуются на неэффективные препараты от аллергии и газонокосильщиков

Наступил пик аллергии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кашель, чих, глаза слезятся так, что хочется их просто растереть досуха.

- Я не больной, - говорит мне продавец в супермаркете, постоянно чихая. Видно, как ему в тягость маска, но ничего не поделать – таковы правила. – Это амброзия проклятая! Прошел мимо коммунальщика, который траву косил, и теперь целый день, что называется, занят.

И я его понимаю. С каждым годом аллергиков становится все больше. Не все идут в больницу, думают, что отцветут сорняки, и все пройдет.

- Проблема еще и в том, что аллергию на пыльцу (поллиноз) часто путают с ОРВИ, - говорит врач – аллерголог, к.м.н. Светлана Михайленко. – До военных действий считалось, что причина аллергии – не только пыльца амброзии, а плохая экология. Химикаты в воздухе делают эту пыльцу еще ядовитей. В Крыму, к примеру, ее полно. Но наши аллергики, выезжая туда, нормально себя чувствуют. Сейчас работающих предприятий мало, а аллергиков все больше. Ринит – это еще не самый плохой случай. Астма – вот настоящая беда от амброзии! И если все списать на ОРВИ, то больному придется тяжко. В 2014 году был такой случай. Женщина 45 лет обратилась к участковому терапевту с жалобами на кашель, та аллергию не рассматривала. Назначила витамины, общеукрепляющие препараты. А на следующий день женщина вышла выгулять собачку, и прямо на улице умерла – отек легких, известный специалистам как отек Квинке. Ее дети пытались добиться служебного расследования, но тщетно. Началась война, больница переехала, концов не найти.

- Лекарства от аллергии буквально сметают из аптек, но что – то они малоэффективны.

- Я рекомендую препараты последних поколений. Но нужно быть готовым в к чувствительному чеку в аптеке. Если помогают препараты предыдущего поколения – хорошо. Нет – увы, придется покупать именно его. Я не сторонник «заговоров фармацевтов», но на практике вижу, как не работают разрекламированные препараты. Это плацебо. Но если кому – то помогают – хорошо. Самовнушение может творить чудеса! Наши люди зачастую небрежно относятся к аллергии. Мол, отцветет амброзия, и снова здоров. Но иммунная система реагирует на пыльцу сорных растений, как на чужеродный агент. Именно поэтому аллергия протекает в очень неприятной форме – организм борется с угрозой, которой нет. Как будто попал яд.

- А косить траву помогает?

- Косить траву в пик аллергии – это крайне неразумно! Пыльцы становится только больше. Во многих странах применяют гербициды – химические вещества для уничтожения сорняков.

- Насколько эффективны инъекции от аллергии?

- Это индивидуально. Иммунотерапию (подкожно вводят инъекции вещества, которое вызывает аллергию – Ред.) назначают после обследования. Иногда человек даже и не подозревает, что аллергия не на сорняки, а на свеклу, к примеру. Инъекции делаются с небольшим перерывом до пяти лет. Понятно, долго. Но и аллергия, если началась, значит, готовьтесь, что это хроническое системное заболевание. И с каждым годом оно только усиливается. Это не только насморк. Депрессия, нарушение сна, снижение внимания, головная боль – всему может быть причиной аллергия.

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