Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 сентября 2020 года: За все время от COVID-19 в Республике выздоровели 1243 человека

За все время от COVID-19 в Республике выздоровели 1243 человека. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Медработники ДНР за минувшие сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у 35 человек.

- Согласно исследованиям, проведенным 1 сентября, выявлено 35 случаев заболевания, из них один случай выявлен у прибывшего из Украины, – сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

В ведомстве отметили, что за отчетный период с дважды отрицательными тестами выписаны семь человек. Также за последние сутки зарегистрированы два летальных случая.

При этом за все время от COVID-19 в Республике выздоровели 1243 человека.

Такой уровень заболеваемости коронавирусом в целом держится в Республике в последнее время. На Украине На Украине за эти же сутки зарегистрировано 2495 новых случаев.

Среди народа упорно ходят слухи о второй волне коронавируса, но пока они остаются только слухами. Учебный год в Республике начался по календарю, вчера за парты сели порядка 143 тысяч школьников.

При этом тесты и маски не обязательны. А вот соблюдать правила гигиены в учебных заведениях будут строже.

Контролировать состояние своих детей обязаны сами родители, которые будут ежедневно делать отметки об этом в специальном чек-листе.

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