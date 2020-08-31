Дончане - родителям Захарченко: «Спасибо за сына! Вы вырастили настоящего мужчину»

Родителей Александра Захарченко- Тамару Федоровну и Владимира Николаевича благодарили за сына Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У бывшего кафе «Сепар» собралось несколько сотен дончан. Все они пришли, чтобы возложить цветы к месту гибели Первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Возложение цветов началось ровно в 17 часов 28 минут. Именно в это время два года назад прогремел взрыв, который унес жизнь Захарченко. Поток людей, будто несло по течению. С каждой минутой очередь становилось только длиннее.

- Батя! Батя! Как же так? - полушёпотом, стискивая зубы и сжимая кулаки, говорит мужчина в военной форме с гвоздиками в руках.

Возле рокового заведения стоят и родители Александра Владимировича - Тамара Федоровна и Владимир Николаевич. Каждые несколько секунд к ним подходят дончане разных возрастов - пенсионеры, студенты и дети. Все выражают слова благодарности и добрым словом пытаются поддержать Тамару и Владимира Захарченко.

- Спасибо за сына! Вы вырастили настоящего мужчину, который до последнего оставался верным своей земле, - говорит заплаканная женщина лет шестидесяти.

- Дай Бог, чтобы его сыновья выросли таким же, как и он. Спасибо! - поддерживают другие. - Он бы ещё столько успел сделать. В нашей памяти Александр Владимирович останется навсегда.

Под конец траурного митинга к родителям Захарченко подходит 12-летняя девочка, которая также, как и первый руководитель Республики, родилась 26 июня.

- В прошлом году я написала стих, который посвятила Бате, - говорит Виктория Фамилия Владимиру Николаевичу и зачитывает строки.

Отец Захарченко внимательно слушает и благодарно обнимает девчонку.

Купила свечку в магазине.

Зажгла ее я в мыслях,

Четко рассказав о горе,

Что ушел наш Батя.

Так далеко наверх –

Наверх на небеса.

А в сердце добрая улыбка,

Вкус победы.

Его мечта.

Чтоб улыбались с миром дети.

И стол от аэропорта до бульвара,

Накрыть солдатам, чтобы знали,

За что сражались, жизни отдавали.

За город, что построил Юз

За ветеранов, которые здесь пали,

Но немцам землю не отдали.

Я свечку на могилу отнесу.

Но про Главу я все же расскажу.

Он был героем,

Батей для меня,

И им остался навсегда.

Его не победила Украина.

Он в сердце ДНР России.

И взрыв.

Последние минуты боли.

Он погибал, он погибал.

Он был живой

Никто не знал, но он пытался.

Но все же нет Главы,

Погиб герой.

Свеча погасла.

Год прошел.

Но год, как мутный, страшный сон.

А город ваш, герой Донбасса,

Хочу сказать «Прощайте, Саша».

Сикорская Виктория

26.06.2008 г.р. г.Донецк

Ученица школы №15

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