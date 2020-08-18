День города и День шахтера в Донецке – 2020: программа мероприятий

Администрация города подготовила насыщенную программу на праздник Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Совсем скоро в Республике будут отмечать День города и День шахтера в Донецке – 2020. Самая насыщенная программа заготовлена на выходные. Дончанам подготовили концерты, конкурсы, развлечения для детей и, конечно, масштабный фейерверк в парке Щербакова. Так что дончан ждет самый насыщенный городской праздник со времен начала пандемии коронавируса.

27 АВГУСТА

9.30 в Часовне Святой Великомученицы Варвары пройдет панихида памяти шахтеров погибших на производстве.

28 АВГУСТА

19.00 – 21.30 в парке культуры и отдыха в Киевском районе Донецка пройдет концерт классической музыки под открытым небом «Донецке – музыка души!».

29 АВГУСТА

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова

9.30 – 11.00 – конкурс рисунков на асфальте «Любимы Донецк»;

10.00 – 19.00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, выставка кузнечного мастерства, мастер-классы, художественная выставка и программа для детей;

16.00 – 21.00 – концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры.

Парк культуры и отдыха в Киевском районе Донецка

10.00 – торжественный митинг, посвященный Дню города Донецка у монумента «Освободителям Донбасса»;

16.00 – 21.30 – традиционный фестиваль джазовой музыки «Донецкий джаз».

Бульвар Пушкина

12.00 – 18.00 – выставка цветов «Память и слава»;

12.00 – 19.00 – праздничная театрализованная программа для детей «Волшебная страна детства».

Сквер «Театральный»

14.00 – 20.00 – праздник Театрального сквера.

30 АВГУСТА

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова

10.00 – 19.00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества;

10.00 – 14.00 – спортивный праздник;

10.00 – 15.00 – фестиваль национальных кухонь;

19.00 – 21.00 – праздничная концертная программа;

21.30 – праздничный фейерверк.

Бульвар Пушкина

12.00 – 18.00 – выставка цветов «Память и слава»;

13.00 – 19.00 – презентация школ эстетического воспитания Донецка, детская культурно-развлекательная программа «Карнавал детских чудес».

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