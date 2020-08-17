«Этого давно ждали»: в прифронтовой Ясиноватой открылся парк «Липки»

В парке много лавочек и бесплатный Wi-Fi. Фото: горадминистрация

В центре Ясиноватой открылся новый парк отдыха «Липки». Он появился в одном из скверов, где теперь много лавочек с фонарями и бесплатный Wi-Fi.

- Для нашего города, который постоянно под обстрелами ВСУ, это большое событие, - рассказывает горожанка Марина Ивакина. – Новое место отдыха мы давно ждали. Теперь в благоустроенном парке можно и с ребенком погулять, и найти много интересного в интернете.

В торжественной обстановке глава администрации Дмитрий Шевченко и юная воспитанница клуба «Патриот» выпустили в небо воздушные шары, символизирующие мир на земле Донбасса. Сейчас в этом парке растут 125 лип.

В прифронтовой Ясиноватой открылся парк «Липки». Фото: горадминистрация

- Молодые саженцы лип здесь были высажены по инициативе заместителя председателя Народного Совета ДНР Ольги Макеевой три года назад. А в прошлом году мы начали благоустраивать парк. На сегодня уже вымощены 600 метров пешеходных дорожек и проведена высокоскоростная сеть интернета «Wi-Fi Lipki_Park», - сообщил Дмитрий Шевченко.

На этом администрация города останавливаться не собирается. До конца этого года в «Липках» установят спортивную площадку.