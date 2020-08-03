2020-08-03T12:54:42+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 августа 2020 года: Всех жителей, приехавших из Украины через КПВВ «Еленовка», отправляют на обсервацию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 3 августа 2020 года
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Медики отмечают высокий уровень заболеваемости коронавирусом у приехавших из Украины жителейМедики отмечают высокий уровень заболеваемости коронавирусом у приехавших из Украины жителейФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Исследования на заболевание коронавирусом в ДНР за минувшие сутки не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

В ведомстве напомнили, что в Республике за все время заболели COVID-19 1785 человек. Сейчас на лечении находятся 843 человека. 836 жителей выписаны после выздоровления. 106 человек умерли.

Также в Минздраве отметили, что сейчас под наблюдением в ДНР находятся 2935 человек. Из них 1998 – на самоизоляции на дому. А в условиях стационарных отделений находится 200 человек и 643 на амбулаторном лечении. На обсервации находятся 448 человек, прибывших из Украины.

Тем временем, сегодня власти ДНР снова открыли КПВВ «Еленовка». Все приехавшие из Украины жители пройдут обязательную двухнедельную бесплатную обсервацию.

Напомним, что КПВВ «Еленовка» работает два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. В последний раз – 31 июля – в Республику въехали 114 человек.

Медики отмечают высокий уровень заболеваемости коронавирусом у приехавших из Украины жителей. Опасная инфекция обнаружена у более 50 человек, прибывших в Республику с 25 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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